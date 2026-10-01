तीसरी मंजिल से गिरे युवक की मौत: पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज, 1 करोड़ मुआवजे पर अड़े परिजन
पुलिस ने रायचंद सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या, साजिश, लज्जा भंग करने की धाराओं में मामला दर्ज करवाया है.
Published : October 1, 2026 at 1:41 PM IST
जोधपुर: उदयमंदिर थाना क्षेत्र में बुधवार रात को पुलिस दबिश के दौरान घर की तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरने से हुई मौत के मामले में गतिरोध बना हुआ है. मृतक के परिजन और समाज के लोग महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर सुबह से जमा हैं. बुधवार देर रात बातचीत के बाद परिजनों की मांग पर नागौरी गेट थाने में दबिश देने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया. जबकि मुआवजे के लिए जिला प्रशासन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है. एडीसीपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों से रात को हुई वार्ता के बाद मांग पर एक्शन हुआ है. आज परिजन वापस कुछ दस्तावेज लेकर आयेंगे. पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जांच के आधार पर कार्रवाई होगी.
हत्या, साजिश, लज्जा भंग की धाराओं में दर्ज हुआ मामला: पुलिस ने रायचंद सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या, साजिश, लज्जा भंग करने की धाराओं में मामला दर्ज करवाया है. जबकि रायचंद पर हमला हुआ था. वह खुद घायल है, लेकिन परिजनों ने खुद के खिलाफ क्रॉस नहीं करने का आश्वासन लिया है. जिसके चलते घायल पुलिसकर्मी की ओर मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है. मामले के जांच अधिकारी हरजीलाल ने बताया कि जांच की जा रही है. मृतक के खिलाफ वारंट था.
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जोधपुर के उदय मंदिर आसन क्षेत्र में पुलिस की दबिश के दौरान एक युवक की दर्दनाक मृत्यु का मामला अत्यंत दुखद और गंभीर है। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि 6-7 साल पुराने मामूली से मुकदमे में ऐसी दहशत बनाकर दबिश दी गई, जबकि मृतक कोई गंभीर अपराधी नहीं था। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी ही नहीं थी, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पुलिस वहां क्यों गई, और यदि गई भी तो घर में मौजूद महिलाओं सहित परिजनों से बदसलूकी क्यों की गई? पुलिस की इस दहशतभरी कार्रवाई से यह हादसा हो गया, जिससे उसकी जान चली गई। परिजनों एवं स्थानीय लोगों द्वारा भी पुलिस की कार्यशैली और प्रताड़ना को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच होना आवश्यक है, जिससे दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई एवं पीड़ित परिजनों के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके। मैंने भी जिला प्रशासन से इस घटना के संबंध में बात की है। पीड़ित परिजन दोषियों पर कार्रवाई, मुआवजा एवं नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी को पीड़ित परिवार की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मैं दिवंगत की आत्मा को शांति एवं परिजनों को संबल देने की प्रार्थना करता हूं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 1, 2026
एक करोड़, नौकरी की मांग पर अडे: मृतक के परिजनों द्वारा सरकार से एक करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार में एक सरकारी नौकरी की मांग भी की गई है. जिसको लेकर अभी सरकार की ओर से कोई स्थिति साफ नहीं हुई है. इसके अलावा परिजन पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की डिमांड कर रहे हैं. पुलिस ने बताया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच के आधार पर कार्रवाई होगी.
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यह है मामला: नागौरी गेट निवासी सद्दाम के खिलाफ 2018 से महामंदिर थाने में मामला लंबित था. गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश करना था. इसलिए बुधवार को नागौरी गेट थाने के पुलिसकर्मी उसके घर गए थे. इस दौरान वह घर के अंदर भाग गया, तो पुलिसकर्मी उसके पीछे अंदर गए. इस दौरान सद्दाम उनके घर की तीसरी मंजिल की बालकनी पर चला गया. पुलिसकर्मी उसके पीछे थे, उनसे बचने के चक्कर में वह बालकनी से गिर गया. बालकनी के नीचे हाइटेंशन लाइन से टकराया. नीचे गिरने पर उसकी मौत हो गई थी. जिसको लेकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में देर रात तक हंगामा हुआ था.