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तीसरी मंजिल से गिरे युवक की मौत: पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज, 1 करोड़ मुआवजे पर अड़े परिजन

मोर्चरी पर बैठे परिजन ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: उदयमंदिर थाना क्षेत्र में बुधवार रात को पुलिस दबिश के दौरान घर की तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरने से हुई मौत के मामले में गतिरोध बना हुआ है. मृतक के परिजन और समाज के लोग महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर सुबह से जमा हैं. बुधवार देर रात बातचीत के बाद परिजनों की मांग पर नागौरी गेट थाने में दबिश देने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया. जबकि मुआवजे के लिए जिला प्रशासन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है. एडीसीपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों से रात को हुई वार्ता के बाद मांग पर एक्शन हुआ है. आज परिजन वापस कुछ दस्तावेज लेकर आयेंगे. पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जांच के आधार पर कार्रवाई होगी.