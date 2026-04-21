रेमता डैम में दर्दनाक हादसाः सीएम सुरक्षा में तैनात आरक्षी के बेटे की डूबने से मौत
खूंटी जिले के रेमता डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी है.
Published : April 21, 2026 at 8:37 PM IST
रांची/खूंटीः राजधानी रांची से सटे खूंटी जिला के रेमता डैम में मंगलवार को एक हृदयविदारक हादसा सामने आया, जहां दोस्तों के साथ घूमने आए एक युवक की डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान विवेक राज के रूप में हुई है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में तैनात विशेष शाखा के आरक्षी ओमकार नाथ का इकलौता पुत्र था. इस घटना के बाद परिवार समेत पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.
पानी में नहाने के लिए उतरा था विवेक
पुलिस ने बताया कि विवेक अपने फुफेरे भाई अक्षय राज और दोस्तों कार्तिक कुमार व सक्षम सौरभ के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर रांची से रेमता डैम घूमने आया था. चारों युवक डैम किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे. इसी दौरान विवेक नहाने के लिए पानी में उतरा और गहराई का अंदाजा लगाने लगा. अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा.
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया- एसपी
विवेक को डूबता देख अक्षय ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वह खुद भी पानी में फंस गया. मौके पर मौजूद अन्य दो दोस्तों ने सूझबूझ दिखाते हुए अक्षय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया लेकिन विवेक गहरे पानी में समा गया.
खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. विवेक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, ऐसे में इस हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.
एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव
इस घटना की सूचना मिलते ही खूंटी थाना पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने इंस्पेक्टर दिनेश अवस्थी के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया और देर शाम विवेक का शव बरामद किया गया. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डीसी, एसपी ऋषभ गर्ग, एसडीओ और डीएसपी वरुण रजक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.
इसे भी पढ़ें- स्कूल बंक कर डैम में नहाने गए 2 छात्रों की डूबने से मौत, काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया शव
इसे भी पढ़ें- रांची में दो बच्चों की मौत, मछली पकड़ने के दौरान तालाब में डूबे दोनों
इसे भी पढ़ें- गुमला में तालाब में डूबी पांच युवतियां, दो चचेरी बहनों की मौत