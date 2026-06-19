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उत्तरकाशी में खाई में गिरी कार, एक युवक की गई जान

उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़-खालसी मोटर मार्ग पर कार हादसे का शिकार, एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा हुआ घायल

UTTARKASHI ROAD ACCIDENT
कार हादसे का शिकार (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 7:56 PM IST

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उत्तरकाशी: चिन्यालीसौड़ क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां खालसी रोड पर राणो की गाड़ नामक स्थान के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, दूसरा हादसे में घायल हो गया.

खाई में गिरी कार: जानकारी के मुताबिक, खालसी निवासी सूरज पुत्र श्याम सिंह (उम्र 24 वर्ष) और सुमन पंवार पुत्र चंदर सिंह (उम्र 25 वर्ष) अपनी कार की धुलाई कराने के बाद मंडरसगाड़ से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान वाहन अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क से फिसलकर करीब 200 मीटर गहरी खाई खाई में जा गिरा.

घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े ग्रामीण: हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय ग्रामीण तत्काल सहायता के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू किया गया.

खाई की गहराई और दुर्गम इलाके के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक सुमन पंवार को बाहर निकाल लिया गया. उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ भेजा. जहां डॉक्टरों की मानें तो उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

UTTARKASHI ROAD ACCIDENT
उत्तरकाशी में कार दुर्घटनाग्रस्त (फोटो सोर्स- Police)

हादसे में सूरज की मौके पर मौत: वहीं, दूसरे युवक सूरज की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस और रेस्क्यू टीम ने देर शाम तक प्रयास कर उसके शव को खाई से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. अधिकारियों के मुताबिक, शव को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.

तहसीलदार धीरेंद्र कुमांई ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला वाहन के अनियंत्रित होने के कारण हुआ हादसा प्रतीत होता है. हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि खालसी रोड पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए. उन्होंने क्रैश बैरियर और पैराफिट आदि लगाने की मांग की है. ताकि, भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

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