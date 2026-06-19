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उत्तरकाशी में खाई में गिरी कार, एक युवक की गई जान

उत्तरकाशी: चिन्यालीसौड़ क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां खालसी रोड पर राणो की गाड़ नामक स्थान के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, दूसरा हादसे में घायल हो गया.

खाई में गिरी कार: जानकारी के मुताबिक, खालसी निवासी सूरज पुत्र श्याम सिंह (उम्र 24 वर्ष) और सुमन पंवार पुत्र चंदर सिंह (उम्र 25 वर्ष) अपनी कार की धुलाई कराने के बाद मंडरसगाड़ से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान वाहन अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क से फिसलकर करीब 200 मीटर गहरी खाई खाई में जा गिरा.

घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े ग्रामीण: हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय ग्रामीण तत्काल सहायता के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू किया गया.

खाई की गहराई और दुर्गम इलाके के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक सुमन पंवार को बाहर निकाल लिया गया. उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ भेजा. जहां डॉक्टरों की मानें तो उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.