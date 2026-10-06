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पलामू के नावाबाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से युवक की मौत, घटनास्थल से 7.65 एमएम का पिस्टल बरामद

पलामूः पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र के तुकबेरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में अमरजीत चौहान उर्फ छोटू को गोली लगी है. इस घटना में अमरजीत चौहान उर्फ छोटू की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस ने घटनास्थल से 7.65 एमएम का एक पिस्टल भी बरामद किया है.

यह दुर्घटना है, आत्महत्या है या हत्या पुलिस इन तमाम बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल भी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले में छानबीन कर रहे हैं. एसडीपीओ ने घटना की पुष्टि की है.

नावाबाजार के थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि गोली लगने से युवक की मौत हुई है. संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लगी है. घर के अंदर ही गोली चली है. घटनास्थल से पुलिस ने पिस्टल बरामद किया है. अमरजीत चौहान के सीने के पास गोली लगी थी. गोली लगने के बाद अमरजीत को इलाज के लिए मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है.

मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन व शुभचिंतक मौके पर पहुंच गए हैं. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. अमरजीत के पिता सीसीएल में नौकरी करते थे, जबकि अमरजीत खुद धनबाद में रहता था और हाल के दिनों में घर आया था.