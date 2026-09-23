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​पिंडवाड़ा में आपसी विवाद में फायरिंग, सिर में गोली लगने से युवक की मौत

गोली लगने से टंडी बेरी निवासी भगाराम गरासिया (32) की मौत हो गई. टंडी बेरी निवासी कालूराम गरासिया (30) गंभीर रूप से घायल हो गया.

Pindwara Community Health Centre
पिंडवाड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 7:46 AM IST

2 Min Read
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सिरोही: जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के कांटल गांव में मंगलवार रात वीर बाबाजी मंदिर के पास फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई. इसमें सिर में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

गंभीर घायल युवक रेफर : पिण्डवाड़ा थानाधिकारी चैलसिंह ने बताया कि कांटल गांव में वीर बाबाजी मंदिर क्षेत्र के पास आपसी विवाद में अचानक फायरिंग की घटना हुई. गोली लगने से टंडी बेरी निवासी भगाराम गरासिया (32) की मौत हो गई. टंडी बेरी निवासी कालूराम गरासिया (30) गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और लोग जमा हो गए. पुलिस ने घायल कालूराम को एंबुलेंस से सिरोही जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया. बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

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विभिन्न पक्षों की जांच में जुटी पुलिस : घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, सीओ राहुल कुमार एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही फायरिंग के कारणों और घटना में शामिल लोगों को लेकर जांच शुरू की. पुलिस टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है.

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क्षेत्र में पुलिस जाप्ता तैनात: घटना के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई. परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई करेगी. घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फायरिंग के वास्तविक कारणों और घटना में शामिल आरोपियों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद किया जाएगा.

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