ETV Bharat / state

​पिंडवाड़ा में आपसी विवाद में फायरिंग, सिर में गोली लगने से युवक की मौत

सिरोही: जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के कांटल गांव में मंगलवार रात वीर बाबाजी मंदिर के पास फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई. इसमें सिर में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

गंभीर घायल युवक रेफर : पिण्डवाड़ा थानाधिकारी चैलसिंह ने बताया कि कांटल गांव में वीर बाबाजी मंदिर क्षेत्र के पास आपसी विवाद में अचानक फायरिंग की घटना हुई. गोली लगने से टंडी बेरी निवासी भगाराम गरासिया (32) की मौत हो गई. टंडी बेरी निवासी कालूराम गरासिया (30) गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और लोग जमा हो गए. पुलिस ने घायल कालूराम को एंबुलेंस से सिरोही जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया. बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

पढ़ें : इकलेरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल, पुलिस पर किए तीन राउंड फायर…जवाबी कार्रवाई में घुटने में लगी गोली

विभिन्न पक्षों की जांच में जुटी पुलिस : घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, सीओ राहुल कुमार एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही फायरिंग के कारणों और घटना में शामिल लोगों को लेकर जांच शुरू की. पुलिस टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है.