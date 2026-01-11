ETV Bharat / state

हल्द्वानी: होटल में गोली की आवाज से मचा हड़कंप, खून से सना मिला एक शख्स का शव, पड़ताल तेज

हल्द्वानी: काठगोदाम कोतवाली के गौलापार क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक होटल में गोली चलने की आवाज सुनाई दी. होटल के एक कमरे में ठहरे एक शख्स का शव खून से सना मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रथम दृष्टया में पुलिस इस घटना को आत्महत्या मान रही है.

काठगोदाम थाना क्षेत्र के गौलापार में एक होटल में परिवार संग रुके एक शख्स की मौत हो गई. होटल में गोली की आवाज सुनकर स्टाफ में खलबली मच गई. होटल स्टाफ जब कमरे में पहुंचा तो शख्स का शव खून से सना मिला. मृतक सुखवंत निवासी पेंगा काशीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. शनिवार देर रात्रि अचानक होटल के कमरे से गोली चलने की आवाज आई, जिससे होटल स्टाफ और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. जब होटल कर्मियों ने कमरे की ओर जाकर देखा तो शख्स खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था.

जिसके बाद होटल स्टाफ ने मामले की सूचना गौलापार चौकी और काठगोदाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दरवाजा खुलवा कर शख्स को तत्काल सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शख्स ने खुद को गोली मारी है, शख्स ने ये कदम क्यों उठाया अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. कमरे को सील कर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, ताकि साक्ष्यों को एकत्र किया जा सके.