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हत्या नहीं, कार के कुचलने से हुई युवक की मौत, सीसीटीवी में कैद वारदात

Youth death Update in Kurukshetra ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. शुरुआती जांच और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि युवक की मौत हत्या नहीं, बल्कि गाड़ी चढ़ने से हुई है. डीएसपी कुरुक्षेत्र सुरेश कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद एसएचओ सिटी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने जताया था हत्या का शक: वहीं परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक को उसके कुछ दोस्त घर से बुलाकर ले गए थे. इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर cia और एसएचओ की टीम ने जांच शुरू की और संबंधित युवकों को पूछताछ के लिए राउंडअप किया. पूछताछ में सामने आया कि सभी युवक शराब के नशे में थे और कढ़ी-चावल खाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे. वहां दस रुपये का कूपन लेकर जब युवक खाना लेने गया, तो प्लेट उठाते समय वो नीचे गिर पड़ा. इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे उठाकर एक तरफ जगह पर लिटा दिया.