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काशीपुर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: काशीपुर के रेलवे फाटक क्षेत्र में सांय एक दर्दनाक हादसे में लगभग 30 वर्षीय अज्ञात युवक की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर शिनाख्त के प्रयास कर रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शाम लगभग 8 बजकर 20 मिनट पर थाना पुलिस को सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म नम्बर 51/16 से 52/01 के मध्य कृष्णा अस्पताल के पास रेलवे फाटक क्षेत्र में एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया है. सूचना पर तत्काल पुलिस टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई. मौके पर मौजूद रेलवे फाटक के गार्ड राहुल कुमार ने पुलिस को बताया कि ट्रेन संख्या 15056, जो रामनगर से आगरा की ओर जा रही थी, शाम करीब 8 बजकर 15 मिनट पर उक्त स्थान से गुजर रही थी. इसी दौरान अचानक झाड़ियों की ओर से एक अज्ञात युवक रेलवे ट्रैक की तरफ आ गया और ट्रेन से टकरा गया.

गार्ड के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक काफी दूर झाड़ियों में जा गिरा. हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई और सिर फट जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत होने की आशंका जताई गई. घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल अवस्था में युवक को कब्जे में लेकर 108 एम्बुलेंस की सहायता से एलडी भट्ट चिकित्सालय काशीपुर भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है. युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से कोई पहचान पत्र, मोबाइल फोन अथवा अन्य शिनाख्त संबंधी दस्तावेज बरामद नहीं हुए.