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गिरिडीह में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, चार माह पहले हुई थी शादी, आत्महत्या या हादसा जांच में जुटी पुलिस

अस्पताल में शोकाकुल परिजन और पूछताछ के पहुंची पुलिस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: मधुपुर-गिरिडीह सवारी ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई है. घटना गरहाटांड़ की है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इधर घटना आत्महत्या है या हादसा इसकी जांच शुरू कर दी गई है. मृत युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के शिव मुहल्ला निवासी राजेंद्र प्रसाद के 30 वर्षीय पुत्र देवाशीष कुमार के रूप में की गई है.

शुक्रवार की दोपहर इस घटना की जानकारी पहले मुफस्सिल थाना पुलिस को मिली. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया. इसके बाद परिजनों को घटना की जानकारी दी गई. सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंच गए.

मृत युवक के परिजनों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुलिस ने लिया परिजनों का बयान

परिजनों ने बताया कि देवाशीष की शादी करीब चार माह पूर्व बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपुआडीह निवासी मनोज कुमार राम की पुत्री मोली कुमारी से हुई थी. मृत युवक की पत्नी मोली देवी ने बताया कि उनके पति रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह को बाइक से दुकान खोलने के लिए बक्शीडीह जाने की बात कहकर घर से निकले थे. दोपहर में पुलिस का फोन आने पर उन्हें सदर अस्पताल बुलाया गया, जहां पहुंचने पर पति की मौत की सूचना मिली. मोली देवी ने कहा कि घटना कैसे हुई इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

चार माह पहले हुई थी शादी