उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार गंगनहर में गिरी, डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल इस हादसे में मेरठ के दो युवकों की जान चली गई. बताया गया है कि मोहम्मदपुर झाल के पास एक तेज रफ्तार किया सेल्टोस (kIA SELTOS) कार अनियंत्रित होकर गंगनहर में जा गिरी, जिसमें दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई. जांच में सामने आया कि हादसे की वजह ओवर स्पीड और गंगनहर की पटरी पर मौजूद मोड़ सामने आया है.

हरिद्वार जिले के रुड़की में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन लोग हादसे में जान गंवा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक 3 जनवरी शनिवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर झाल के पास एक कार गंगनहर में गिरी हुई है. इस सूचना पर तत्काल मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि एक ग्रे रंग की किया सेल्टोस (kIA SELTOS) कार गंगनहर में डूबी हुई है. जिसके बाद पुलिस टीम ने झाल कर्मियों की मदद से तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

वहीं पानी के भीतर कार की तलाशी के दौरान उसमें दो युवक अचेत अवस्था में मिले, पुलिस टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला गया और 108 एम्बुलेंस की मदद से रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा (25 वर्ष) पुत्र राजकुमार शर्मा और पुनीत (25 वर्ष) पुत्र आशुतोष निवासी कुराली थाना जानी मेरठ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई.