उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार गंगनहर में गिरी, डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत
रुड़की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक कार हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. घटना के परिवार में मातम छाया हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 4, 2026 at 12:36 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल इस हादसे में मेरठ के दो युवकों की जान चली गई. बताया गया है कि मोहम्मदपुर झाल के पास एक तेज रफ्तार किया सेल्टोस (kIA SELTOS) कार अनियंत्रित होकर गंगनहर में जा गिरी, जिसमें दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई. जांच में सामने आया कि हादसे की वजह ओवर स्पीड और गंगनहर की पटरी पर मौजूद मोड़ सामने आया है.
हरिद्वार जिले के रुड़की में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन लोग हादसे में जान गंवा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक 3 जनवरी शनिवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर झाल के पास एक कार गंगनहर में गिरी हुई है. इस सूचना पर तत्काल मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि एक ग्रे रंग की किया सेल्टोस (kIA SELTOS) कार गंगनहर में डूबी हुई है. जिसके बाद पुलिस टीम ने झाल कर्मियों की मदद से तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.
वहीं पानी के भीतर कार की तलाशी के दौरान उसमें दो युवक अचेत अवस्था में मिले, पुलिस टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला गया और 108 एम्बुलेंस की मदद से रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा (25 वर्ष) पुत्र राजकुमार शर्मा और पुनीत (25 वर्ष) पुत्र आशुतोष निवासी कुराली थाना जानी मेरठ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई.
दुर्घटनाग्रस्त कार को क्रेन की मदद से गंगनहर से बाहर निकलवा लिया गया है. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हादसे की सभी पहलुओं पर गहन जांच पड़ताल की जाएगी.
अमरजीत सिंह, मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक
जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिवार को घटना की जानकारी दी, वहीं दोनों युवकों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं वाहन के पंजीकृत स्वामी विवेक शर्मा ने पुलिस को फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि दोनों युवक किसी निजी काम से रुड़की आए थे. वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार के कारण चालक मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे गंगनहर में जा गिरी. हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है.
