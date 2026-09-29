प्रतापगढ़ में नाबालिग को ले जाने के आरोप में युवक हिरासत में, ढोढर स्टेशन से बरामद, जुलूस की मांग पर हंगामा
प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाने में अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया.
Published : September 29, 2026 at 8:48 AM IST
प्रतापगढ़/सालमगढ़ : जिले के सालमगढ़ थाना इलाके से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप का मामला सामने आया है. सोमवार सुबह मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के ढोढर रेलवे स्टेशन पर युवक और नाबालिग के मिलने के बाद मामला सामने आया. दोनों चित्तौड़गढ़ जाने वाली ट्रेन का समय पूछ रहे थे. उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. ढोढर पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए चौकी ले जाकर जानकारी जुटाई. मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा होने पर राजस्थान पुलिस को सूचना दी गई.
युवक डिटेन, नाबालिग परिजनों को सौंपी : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सिहाग ने बताया कि युवक को डिटेन कर लिया गया है, जबकि नाबालिग युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. मामले में मिली शिकायत और सामने आए आरोपों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि की जा रही है.
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इसके बाद सालमगढ़ पुलिस ढोढर पहुंची और युवक और नाबालिग को अपने साथ प्रतापगढ़ ले आई. घटना की जानकारी मिलने के बाद सालमगढ़ इलाके में बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए. लोगों ने युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उसका जुलूस निकालने की मांग की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच काफी देर तक बातचीत और तकरार की स्थिति बनी रही.
स्कूल जाने के दौरान गायब होने की शिकायत : नाबालिग के परिजनों ने सालमगढ़ थाने में शिकायत दी है. शिकायत के अनुसार, नाबालिग 28 सितंबर की सुबह विद्यालय जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में कुछ युवकों द्वारा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया गया. शिकायत में शाहिल खान सहित अन्य लोगों के नाम भी बताए गए हैं. परिजनों ने अपहरण सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. शिकायत में नाबालिग और परिवार की सुरक्षा को लेकर भी आशंका जताई गई है. पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है.
ढोढर स्टेशन पर संदिग्ध गतिविधि पर बुलाई पुलिस : प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से शुरुआती जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 8 बजे ढोढर रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर एक युवक और नाबालिग चित्तौड़गढ़ जाने वाली ट्रेन का समय पूछ रहे थे. स्टेशन पर मौजूद ढोढर निवासी एक शख्श को दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. इसके बाद कुछ लोग स्टेशन पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर ढोढर चौकी प्रभारी शिवेंद्र कुमार, आरक्षक शोभाराम शर्मा और रविंद्र मौके पर पहुंचे. पुलिस दोनों को चौकी ले गई और पूछताछ की. पूछताछ में युवक ने अपना नाम शाहिल खान बताया. पूछताछ के दौरान मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र से संबंधित होने की जानकारी मिली. इसके बाद ढोढर पुलिस ने सालमगढ़ पुलिस को सूचना दी. कुछ समय बाद सालमगढ़ पुलिस ढोढर पहुंची और युवक और नाबालिग को अपने साथ प्रतापगढ़ ले गई.
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चौकी के बाहर जुटी भीड़ : युवक और नाबालिग को सालमगढ़ पुलिस के साथ भेजे जाने की जानकारी मिलने के बाद ढोढर चौकी के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. लोगों ने युवक का जुलूस निकालने की मांग की. पुलिस के अनुमति नहीं दिए जाने पर कुछ लोगों ने मोटरसाइकिलें खड़ी कर चौकी का रास्ता रोक दिया और नारेबाजी की. काफी देर तक पुलिस और लोगों के बीच बातचीत होती रही. बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच युवक को चौकी से दरगाह चौराहे तक पैदल ले जाया गया. इसके बाद सालमगढ़ पुलिस युवक और नाबालिग को अपने साथ प्रतापगढ़ ले गई.
स्थानीय लोगों का आरोप था कि उन्हें युवक का जुलूस निकालने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में पुलिस युवक को दूसरे रास्ते से थाने से बाहर ले गई. इसकी जानकारी मिलने के बाद लोगों ने विरोध और नारेबाजी शुरू कर दी. हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. इस दौरान पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किए जाने की बात सामने आई. देर रात तक थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा रही. बाद में लोगों की मांग के बाद पुलिस ने युवक का सालमगढ़ कस्बे में जुलूस निकाला. फिलहाल पुलिस नाबालिग के परिजनों की शिकायत, युवक से पूछताछ और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नाबालिग को किस परिस्थिति में घर से ले जाया गया और इस मामले में कौन-कौन लोग शामिल थे.
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