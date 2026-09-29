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प्रतापगढ़ में नाबालिग को ले जाने के आरोप में युवक हिरासत में, ढोढर स्टेशन से बरामद, जुलूस की मांग पर हंगामा

हिरासत में युवक ( फोटो ईटीवी भारत प्रतापगढ़ )

प्रतापगढ़/सालमगढ़ : जिले के सालमगढ़ थाना इलाके से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप का मामला सामने आया है. सोमवार सुबह मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के ढोढर रेलवे स्टेशन पर युवक और नाबालिग के मिलने के बाद मामला सामने आया. दोनों चित्तौड़गढ़ जाने वाली ट्रेन का समय पूछ रहे थे. उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. ढोढर पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए चौकी ले जाकर जानकारी जुटाई. मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा होने पर राजस्थान पुलिस को सूचना दी गई.