कौशांबी में मिली युवक की सिर कटी लाश, जांच में जुटी पुलिस
मृतक की शिनाख्त हुई, शव मिलने से क्षेत्र में फैली दहशत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 1:48 PM IST
कौशांबी: कौशांबी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवक का सिर कटा शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के समदा गांव की है. मृतक की शिनाख्त करीब 40 वर्षीय शकील के रूप में हुई है. शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में दहशत फैल गई.
सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की सघन जांच शुरू कर दी है.
मंझनपुर थाना इलाके के समदा गांव के पास जब ग्रामीणों ने झाड़ियों में युवक का क्षत-विक्षत शव देखा, तो गांव में अफरा-तफरी मच गई. दरिंदगी की हद यह थी कि शव का सिर धड़ से अलग था. शिनाख्त होने पर पता चला कि मृतक 40 वर्षीय शकील है. परिजनों के अनुसार, शकील बीती रात से ही घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था.
मंगलवार की सुबह परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. थक-हारकर परिजनों ने मंझनपुर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. गुमशुदगी दर्ज होने के कुछ ही देर बाद शकील की सिर कटी लाश मिलने से परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और परिवार में कोहराम मच गया.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और डॉग स्क्वायड की मदद से आसपास के इलाके की घेराबंदी की. एसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीमें अब मृतक के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और पुरानी रंजिश के एंगल को खंगालने में जुटी हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शकील रात में किससे मिलने निकला था और हत्या की वारदात को कहां अंजाम दिया गया.
घटना के बाद से समदा गांव में तनाव और दहशत का माहौल है, जिसके मद्देनजर एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली जाएगी.
पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण प्रजपात के मुताबिक मंझनपुर कोतवाली अंतर्गत समदा गांव में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर शव की पहचान शकील के रूप में की गई है. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
घटना के खुलासे के लिए एसओजी और सर्विलांस समेत तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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