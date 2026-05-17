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लाठी-डंडों से पीटा, फिर कार से कुचला, इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

करनाल: मेरठ रोड स्थित एक ढाबे पर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए 21 वर्षीय भुवनेश्वर ने आखिरकार जिंदगी की जंग हार दी. चंडीगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. जैसे ही भुवनेश्वर की मौत की खबर परिवार तक पहुंची, घर में मातम पसार गया और परिजनों का गुस्सा भी फूट पड़ा.

पोस्टमार्टम को लेकर बढ़ा तनाव: भुवनेश्वर की मौत के बाद परिजन बेहद आक्रोशित दिखाई दिए. परिवार ने शुरू में करनाल में पोस्टमार्टम करवाने से साफ इनकार कर दिया. परिजनों का कहना था कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वे आगे की प्रक्रिया नहीं होने देंगे. काफी देर तक चले समझाने-बुझाने और पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द गिरफ्तारी व कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

लाठी-डंडों से पीटा, फिर कार से कुचला, इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा (ETV Bharat)

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप: मृतक के परिजन सुरेंद्र सिंह ने पूरी घटना को सुनियोजित साजिश बताया. उनका आरोप है कि "मेरठ रोड स्थित गौरव ढाबे पर पहले भुवनेश्वर की रेकी की गई, उसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला किया और फिर गाड़ी से कई बार कुचल दिया. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है और मौके पर मौजूद युवक इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं. वारदात में इस्तेमाल हुई एक गाड़ी गुरुग्राम की और दूसरी करनाल की बताई जा रही है. आरोपी करनाल और आसपास के ही रहने वाले हैं. इसके बावजूद अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है."