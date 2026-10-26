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'सिर दिखे तो गोली मार देना' पुलिस ने तानी राइफल तो डर से नदी में कूदा युवक, बूढ़ी गंडक में डूबने से मौत

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय स सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस के डर से एक युवक नदी में कूद गया. तेज बहाव के कारण उसकी डूबने से मौत हो गई. यह मामला डंडारी थाना‌ क्षेत्र का है. मृतक की शिनाख्त धीरेंद्र यादव उर्फ धारो यादव (30 वर्षी) के रूप में हुई है.

बताया जाता है कि एक मामले में पुलिस उसे पकड़ने गई थी. डर के मारे धीरेंद्र भागने लगा और नदी में छलांग लगा दी. आरोप है कि धारो को बचाने की कोशिश पुलिस ने नहीं की. यही नहीं पुलिस ने गांव वालों से भी मामले से दूर रहने की हिदायत दी. मृतक के पिता राम रतन यादव ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं

मृतक के पिता (ETV Bharat)

''धीरेंद्र यादव पर केस है. बांध के किनारे बूढ़ी गंडक नदी के पास एक मंदिर है. डंडारी पुलिस की गश्ती टीम उसे गिरफ्तार करने आई, तो घाट पर बैठा था, 5-6 पुलिसवाले थे, उस पर राइफल तान दी. वो डर से पानी में कूद गया, पानी गहरा था, वो निकल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई.''- राम रतन यादव, धर्मवीर यादव के पिता

'सिर दिखे तो गोली मार देना'

मृतक के भाई गुलशन कुमार का कहना है कि ''पानी में डूबने से धीरेंद्र यादव मर गया. उसके बाद सभी पुलिस वाले यहां से चले गए. एसपी का कहना है कि थाना में उसने सरेंडर क्यों नहीं किया. लेकिन मेरा कहना है कि जब कोई डूब रहा है तो आप बचा भी सकते थे. लेकिन आपने उसे छोड़ दिया. दारोगा कह रहा था कि जैसे ही उसका सिर दिखे, सिर में गोली मार देना. मृतक को तीन बच्चा है, हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो.''

क्या बोली पुलिस?

मौके पर पहुंची डंडारी पुलिस ने बताया कि राजोपुर गांव के धीरेंद्र यादव का पानी में डूबने से निधन हो गया है. स्थानीय लोगों द्वारा उनके शव को निकाला गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.