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पलामू के सतबरवा में संदिग्ध स्थिति में युवक का शव बरामद, पुलिस ने प्रेमिका को लिया हिरासत में

पलामू में युवक का शव बरामद किया गया है. मामले में मृत युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.

Youth Dead Body Recovered in Palamu
पलामू का सतबरवा थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
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पलामूः जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के ढुलसुलमा पहाड़ से पवन कुमार सिंह नामक युवक का शव संदेहास्पद परिस्थितियों में बरामद किया गया है.परिजनों ने पवन की प्रेमिका, उसके पति एवं अन्य परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है. मामले में पुलिस ने पवन की प्रेमिका को हिरासत में लिया है.

दरअसल, युवक के गांव में शादी समारोह था. इसी शादी समारोह में भाग लेने के लिए पवन कुमार सिंह अपने दोस्त के साथ गया था. जबकि इस शादी समारोह में उसकी प्रेमिका भी भाग लेने के लिए गांव में आई थी.

शुक्रवार की देर रात पवन के दोस्त दीपक कुमार ने परिजनों को कॉल कर बताया कि पवन आत्महत्या करने वाला है. कॉल के बाद परिजन और अन्य लोग पवन को ढूंढने के लिए घर से निकले. इसी बीच ढुलसुलमा पहाड़ पर पवन का शव पाया. परिजन आनन-फानन में पवन को लेकर नवजीवन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच कर पवन को मृत घोषित कर दिया.

इस संबंध में डीएसपी राजेश यादव ने बताया कि युवक का शव बरामद हुआ है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मृत युवक की प्रेमिका को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का स्पष्ट कारण पता चल सकेगा.

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YOUTH DEAD BODY RECOVERED IN PALAMU
SUSPICIOUS DEATH OF YOUTH IN PALAMU
पलामू में युवक का शव बरामद
YOUTH DEAD BODY RECOVERED

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