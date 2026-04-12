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रुद्रपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप, चर्चाओं का बाजार गर्म

रुद्रपुर: सिडकुल क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब ओमेक्स कॉलोनी के सामने एक खेत में पेड़ से लटका युवक का शव बरामद हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

रुद्रपुर के सिडकुल क्षेत्र में स्थित ओमेक्स कॉलोनी के ठीक सामने एक खेत में युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. यह घटना उस समय सामने आई जब खेत स्वामी ने अपने खेत में लगे जामुन के पेड़ पर एक व्यक्ति को फंदे से लटका देखा. इस दृश्य को देखकर वह घबरा गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही सिडकुल चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह बिष्ट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पेड़ से नीचे उतरवाया. इसके बाद पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआत में किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी.

जांच के दौरान मृतक के पास से एक आधार कार्ड बरामद हुआ. जिसके आधार पर उसकी पहचान मुकेश (उम्र लगभग 40 वर्ष), पुत्र लाल सिंह, निवासी ग्राम धनाड़, थाना चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा के रूप में हुई. इसके अलावा मृतक के पास से एक मोबाइल फोन और जेब में कुछ लिखे हुए कागजात भी मिले हैं. जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.