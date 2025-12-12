ETV Bharat / state

'हेलो जल्दी 20 हजार भेजो नहीं तो मार देगा..' अगली सुबह मिला युवक का शव

बिहारशरीफ में रहता था: मृतक की बहन प्रिया कुमारी ने बताया कि गोलू दो सालों से बिहारशरीफ में लैंड ब्रोकर के साथ रहता था और पढ़ाई भी करता था. उसी से अपना भरण पोषण व पढ़ाई का खर्च निकालता था. गुरुवार की रात मां ने गोलू से फोनपर बात की थी. वह बाहर था, लेकिन जल्द घर जाने की बात कही थी.

शरीर पर मारपीट के निशान: परिजनों के अनुसार युवक के शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि युवक का हाथ पैर बांधकर पहले बेरहमी से पीटा गया है, फिर जब उसकी मौत हो गई है तो रात के अंधेरे में चोरी छुपे लाकर शव फेंक दिया गया है.

लेन-देन का विवाद: रात 11 बजे के आसपास भाई के नंबर से फोन आया था. कह रहा था कि 20000 रुपय़ा भेजो नहीं तो मुझे मार देगा. मैंने 3 हजार रुपया भेजा, लेकिन आरोपी और पैसे की मांग कर रहा था. इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. ये घटना 11 बजे के आसपास की है. इसके बाद 3 बजे सुबह में दोस्त फोन आया कि भाई की हालत खराब है, भर्ती करना है.

"दोबारा फोन किए तो फिर से फोन स्विच ऑफ हो गया था. उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली. उसके दोस्त लोग पैसे की डिमांड कर रहा था. नहीं देने पर मारपीट कर मार डाला" -प्रिया कुमारी, बहन

मृतक के परिजन (ETV Bharat)

छानबीन में जुटी पुलिस: बिहार थाना की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची. शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया. घटना के संबंध में ASP नूरुल हक़ ने बताया कि मौत का कारण परिजनों से पूछताक्ष और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा.

"पुलिस को एक शव मिलने की सूचना मिली थी. मृतक की उम्र 24-25 साल के बीच होगी. पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया. इसी क्रम में शव की पहचान हुई और परिजनों को सूचना दी गयी. घटनास्थल से साक्ष्य जमा किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है." -नूरुल हक़, ASP

