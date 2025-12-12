ETV Bharat / state

'हेलो जल्दी 20 हजार भेजो नहीं तो मार देगा..' अगली सुबह मिला युवक का शव

नालंदा में एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में मिला. परिजनों का आरोप है कि 20 हजार रुपये नहीं देने पर हत्या कर दी.

Youth Dead Body Recovered In Nalanda
गोलू उर्फ मंटू कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 12, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गयी. घटना बिहार थाना क्षेत्र डॉक्टर्स कॉलोनी के पीछे खाली मैदान की है. मृतक की पहचान नूरसराय थाना क्षेत्र कोकलक चक गांव निवासी सूर्यमणि प्रसाद के 24 वर्षीय पुत्र गोलू उर्फ मंटू कुमार के रूप में हुई.

शरीर पर मारपीट के निशान: परिजनों के अनुसार युवक के शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि युवक का हाथ पैर बांधकर पहले बेरहमी से पीटा गया है, फिर जब उसकी मौत हो गई है तो रात के अंधेरे में चोरी छुपे लाकर शव फेंक दिया गया है.

नालंदा में युवक का शव मिलने से सनसनी (ETV Bharat)

बिहारशरीफ में रहता था: मृतक की बहन प्रिया कुमारी ने बताया कि गोलू दो सालों से बिहारशरीफ में लैंड ब्रोकर के साथ रहता था और पढ़ाई भी करता था. उसी से अपना भरण पोषण व पढ़ाई का खर्च निकालता था. गुरुवार की रात मां ने गोलू से फोनपर बात की थी. वह बाहर था, लेकिन जल्द घर जाने की बात कही थी.

लेन-देन का विवाद: रात 11 बजे के आसपास भाई के नंबर से फोन आया था. कह रहा था कि 20000 रुपय़ा भेजो नहीं तो मुझे मार देगा. मैंने 3 हजार रुपया भेजा, लेकिन आरोपी और पैसे की मांग कर रहा था. इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. ये घटना 11 बजे के आसपास की है. इसके बाद 3 बजे सुबह में दोस्त फोन आया कि भाई की हालत खराब है, भर्ती करना है.

"दोबारा फोन किए तो फिर से फोन स्विच ऑफ हो गया था. उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली. उसके दोस्त लोग पैसे की डिमांड कर रहा था. नहीं देने पर मारपीट कर मार डाला" -प्रिया कुमारी, बहन

Youth Dead Body Recovered In Nalanda
मृतक के परिजन (ETV Bharat)

छानबीन में जुटी पुलिस: बिहार थाना की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची. शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया. घटना के संबंध में ASP नूरुल हक़ ने बताया कि मौत का कारण परिजनों से पूछताक्ष और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा.

"पुलिस को एक शव मिलने की सूचना मिली थी. मृतक की उम्र 24-25 साल के बीच होगी. पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया. इसी क्रम में शव की पहचान हुई और परिजनों को सूचना दी गयी. घटनास्थल से साक्ष्य जमा किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है." -नूरुल हक़, ASP

ये भी पढ़ें: बिहार में ट्यूशन से लौट रही बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या

TAGGED:

YOUTH DEAD BODY RECOVERED
MURDER IN NALANDA
नालंदा में हत्या
नालंदा में युवक का शव मिला
NALANDA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.