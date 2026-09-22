ETV Bharat / state

बिहार में युवक की पहले हत्या की, फिर जमीन में गाड़कर नमक डाला

भागलपुर में जमीन के अंदर से युवक का शव बरामद हुआ है. अब तक पहचान नहीं हो सकी है. रिपोर्ट- अमरजीत

BHAGALPUR BODY RECOVER
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भागलपुर : बिहार के भागलपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. मंगलवार को जमीन के अंदर गड़ा एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है. घटना इशाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा मोहल्ला स्थित जगन्नाथ बाड़ी उत्तर टोला की है.

भागलपुर में युवक की हत्या कर शव जमीन में गाड़ा

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की. घटनास्थल पर FSL की टीम को भी बुलाया गया है. बताया जा रहा है कि बरहपुरा मोहल्ले के जगन्नाथ बाड़ी उत्तर टोला में जमीन के अंदर से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों को शक हुआ. लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही इशाकचक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

BHAGALPUR BODY RECOVER
घटनास्थल पर जाती पुलिस (ETV Bharat)

FSL की टीम भी मौके पर पहुंची

जांच के दौरान जमीन के अंदर एक युवक का शव गड़ा हुआ मिला. पुलिस ने शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. घटनास्थल से नमक का एक पैकेट भी बरामद हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें.

युवक की नहीं हो सकी है शिनाख्त

फिलहाल मृत युवक की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही शव की पहचान कराने की कोशिश कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों और पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

''घटना की जानकारी मिलने के बाद SDPO को मौके पर भेजा गया है. स्थानीय लोगों ने जमीन के अंदर शव होने की सूचना दी थी. फिलहाल मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. पुलिस पहले शव को बाहर निकालने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जरूरी जानकारी जुटाने की कार्रवाई कर रही है. इसके बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.''- अतुलेश झा, सिटी एसपी

BHAGALPUR BODY RECOVER
भागलपुर में युवक की हत्या (ETV Bharat)

जांच में जुटी है पुलिस

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है. शव की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत कैसे हुई और शव को जमीन के अंदर किस परिस्थिति में गाड़ा गया था.

ये भी पढ़ें :-

भोजपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, घर से 500 मीटर की दूरी पर वारदात

बिहार में निर्मम हत्या, टांगी और पत्थर से कूचकर मार डाला

TAGGED:

MURDER IN BHAGALPUR
भागलपुर में युवक की हत्या
जमीन के अंदर से निकाला शव
BIHAR NEWS
BHAGALPUR BODY RECOVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.