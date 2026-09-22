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बिहार में युवक की पहले हत्या की, फिर जमीन में गाड़कर नमक डाला

भागलपुर : बिहार के भागलपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. मंगलवार को जमीन के अंदर गड़ा एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है. घटना इशाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा मोहल्ला स्थित जगन्नाथ बाड़ी उत्तर टोला की है.

भागलपुर में युवक की हत्या कर शव जमीन में गाड़ा

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की. घटनास्थल पर FSL की टीम को भी बुलाया गया है. बताया जा रहा है कि बरहपुरा मोहल्ले के जगन्नाथ बाड़ी उत्तर टोला में जमीन के अंदर से बदबू आने के बाद स्थानीय लोगों को शक हुआ. लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही इशाकचक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

घटनास्थल पर जाती पुलिस (ETV Bharat)

FSL की टीम भी मौके पर पहुंची

जांच के दौरान जमीन के अंदर एक युवक का शव गड़ा हुआ मिला. पुलिस ने शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. घटनास्थल से नमक का एक पैकेट भी बरामद हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें.

युवक की नहीं हो सकी है शिनाख्त