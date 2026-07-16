ETV Bharat / state

लापता युवक का कोयल नदी में दफन मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

पलामू: जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव कोयल नदी से बरामद हुआ है. युवक का शव नदी में दफना दिया गया था. पूरे मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस अधिकारियों को कई बातों की जानकारी दी है. मृतक की पहचान उंटारी रोड थाना क्षेत्र के रहने वाले सचिन कुमार साहू के रूप में हुई है.

बताया जाता है कि सचिन कुमार साहू मंगलवार की रात से घर से लापता थे. परिजनों ने लापता सचिन कुमार साहू की खोजबीन का काफी प्रयास किया था, लेकिन उसका कुछ नहीं पत चल सका. इस बीच बुधवार को कुछ लोगों ने कोयल नदी के पास बालू में दबा एक गमछा देखा. जिस पर ग्रामीणों को शव होने की आशंका हुई.

मामले की जानकारी मिलने के बाद सचिन के परिजन भी मौके पर पहुंचे थे और गमछा से उसकी पहचान की गई. इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी उंटारी रोड थाना को दी. उंटारी पुलिस ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में सचिन कुमार साहू का दफनाया हुआ शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मामले को लेकर बिश्रामपुर के एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि शव को बाहर निकाला गया है. परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं ग्रामीण मौके पर जमा हो गए हैं.