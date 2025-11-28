मेगा हाइवे पर युवक का लहूलुहान शव, हत्या की आशंका
युवक के लहूलुहान शव मिलने के मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को डिटेन किया है.
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के नावां शहर में गुरुवार देर रात भाटीपुरा गांव से गुजरने वाले मेगा हाइवे के किनारे शराब ठेके के नजदीक एक युवक लहूलुहान हालत में मिला. युवक को घायल अवस्था में नावां के राजकीय अस्पताल लाया गया. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है.
पुलिस उपअधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए एक रिपोर्ट दी है जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा. इस मामले में घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से की पूछताछ की जा रही है. अभी दो युवकों को संदेह के आधार पर डिटेन किया गया है. डिटेन किए गए युवकों से पुलिस पूछताछ में जुटी है. मृतक की पहचान दानाराम (40) पुत्र भोपालराम गुर्जर, निवासी भाटीपुरा के रूप में हुई है.
लहूलुहान युवक के मिलने की सूचना पर सीआई नंदलाल चौधरी और सीओ मुकेश चौधरी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. आसपास के क्षेत्र से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने क्षेत्र का सघन मुआयना कर घटना के कारणों और परिस्थितियों की छानबीन शुरू कर दी है.