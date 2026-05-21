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किच्छा में रेलवे ट्रैक पर मिला क्षत-विक्षत शव, इलाके में मचा हड़कंप

शव की पहचान राजकुमार निवासी रेलवे कॉलोनी वार्ड नंबर 13 किच्छा के रूप में हुई है.

DEAD BODY ON KICHHA RAILWAY TRACK
किच्छा रेलवे ट्रैक पर शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 21, 2026 at 6:57 PM IST

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रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में देर रात रेलवे ट्रैक पर एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान रेलवे कॉलोनी वार्ड नंबर 13 निवासी राजकुमार के रूप में हुई है. परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात गुजर रहे ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने युवक को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान राजकुमार पुत्र स्वर्गीय सुखपाल सिंह निवासी रेलवे कॉलोनी वार्ड नंबर 13 किच्छा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि राजकुमार तीन भाइयों में सबसे बड़ा था. वह फिलहाल कोई काम नहीं करता था.

परिजनों के अनुसार मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. उसका एक हाथ पूरी तरह कटा हुआ था. दूसरे हाथ की उंगलियां भी क्षतिग्रस्त थीं. सिर पर भी गहरी चोटें बताई जा रही हैं. मृतक के भाई राजेश कुमार ने बताया आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि रात करीब 12 बजे एक ट्रेन का इंजन बरेली की ओर से वापस किच्छा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था. आशंका जताई जा रही है कि उसी इंजन की चपेट में आने से राजकुमार की मौत हुई.

घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है. सूचना मिलते ही किच्छा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. किच्छा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया सूचना मिलने के बाद पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा था. युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है.

पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जिससे घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. फिलहाल पुलिस ट्रेन से टकराने की आशंका के आधार पर जांच कर रही है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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