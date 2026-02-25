ETV Bharat / state

सोनीपत में रेलवे ट्रैक के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मृतक की नहीं हुई पहचान

सोनीपत: रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल में भिजवाया. फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. जीआरपी थाना पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है.

बता दें कि सोनीपत रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास पेड़ पर युवक का लटका मिला.

सोनीपत में युवक का शव मिलने सनसनी: आस पास के लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी थाना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एफएसअल टीम को बी बुलाया. पुलिस का दावा है कि युवक ने खुद पेड़ पर चढ़ कर आत्महत्या की है. वहीं मृतक युवक को पहचान नहीं हो पाई है. मृतक युवक की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रहा है. पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.