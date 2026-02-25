सोनीपत में रेलवे ट्रैक के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मृतक की नहीं हुई पहचान
सोनीपत में रेलवे ट्रैक के पास पेड़ पर युवक का शव लटका मिला. युवक की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है.
Published : February 25, 2026 at 10:40 AM IST
सोनीपत: रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल में भिजवाया. फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. जीआरपी थाना पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है.
बता दें कि सोनीपत रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास पेड़ पर युवक का लटका मिला.
सोनीपत में युवक का शव मिलने सनसनी: आस पास के लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी थाना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एफएसअल टीम को बी बुलाया. पुलिस का दावा है कि युवक ने खुद पेड़ पर चढ़ कर आत्महत्या की है. वहीं मृतक युवक को पहचान नहीं हो पाई है. मृतक युवक की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रहा है. पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
शव की नहीं हो पाई पहचान, पुलिस जांच में जुटी: मौके पर पहुंचे जीआरपी थाना में तैनात एएसआई अजय ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक का शव मिला है. अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही युवक की पहचान कर ली जाएगी. पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में स्टंट के चक्कर में गई जान, खाई में गिरी थार, 15 वर्षीय नाबालिग की मौत, 2 घायल
ये भी पढ़ें- कैथल में हेड कॉन्स्टेबल के फेसबुक पोस्ट से हड़कंप, लिखा- DSP ने नशे के केस में फंसाने की धमकी दी, SP ने बैठाई जांच