सोनीपत में रेलवे ट्रैक के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मृतक की नहीं हुई पहचान

सोनीपत में रेलवे ट्रैक के पास पेड़ पर युवक का शव लटका मिला. युवक की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है.

Sonipat Youth Murdered
Sonipat Youth Murdered (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 25, 2026 at 10:40 AM IST

2 Min Read
सोनीपत: रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल में भिजवाया. फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. जीआरपी थाना पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है.
बता दें कि सोनीपत रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास पेड़ पर युवक का लटका मिला.

सोनीपत में युवक का शव मिलने सनसनी: आस पास के लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी थाना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एफएसअल टीम को बी बुलाया. पुलिस का दावा है कि युवक ने खुद पेड़ पर चढ़ कर आत्महत्या की है. वहीं मृतक युवक को पहचान नहीं हो पाई है. मृतक युवक की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रहा है. पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सोनीपत में रेलवे ट्रैक के पास पेड़ से लटका मिला युवक का शव (Etv Bharat)

शव की नहीं हो पाई पहचान, पुलिस जांच में जुटी: मौके पर पहुंचे जीआरपी थाना में तैनात एएसआई अजय ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक का शव मिला है. अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है. पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही युवक की पहचान कर ली जाएगी. पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

YOUTH MURDER IN SONIPAT
SONIPAT RAILWAY TRACK
सोनीपत युवक की हत्या
सोनीपत रेलवे ट्रैक
YOUTH DEAD BODY FOUND IN SONIPAT

