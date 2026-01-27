ETV Bharat / state

पटना में कुएं में मिला युवक का शव, सोमवार रात से था लापता

पटना में कुएं में एक युवक का शव मिला है, जो सोमवार की रात से लापता था. पुलिस हत्या और दुघर्टना की जांच कर रही.

Youth Dead In patna
मृतक राकेश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 27, 2026 at 1:18 PM IST

पटना: राजधानी पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक का शव कुएं से बरामद किया गया. युवक बीते सोमवार की रात से लापता था. घटना बिहटा आईआईटी अम्हारा थानाक्षेत्र राजपुर और दरियापुर गांव के बीच की है. बधार के कुएं में युवक मरा हुआ था.

33 साल के युवक की मौत: मृतक युवक की पहचान दरियापुर गांव निवासी सर्वा पासवान का 33 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम और गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा जुट गयी. मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

Youth Dead In patna
कुएं में शव मिलने के बाद जुटी लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

सोमवार रात से था लापता: मृतक का बड़ा भाई बाल कृष्ण पासवान उर्फ छोटे पासवान ने बताया कि राकेश कल शाम 5 बजे घर से खाना खाकर रोड पर टहलने के लिए निकला था. बोला था कुछ देर में वापस आते हैं, लेकिन रात तक वह घर वापस नहीं आया. हमलोगों ने खोजबीन शुरू की. काफी खोजने के बाद भी कुछ पता नहीं चला. मंगलवार सुबह में कुआं में शव होने की जानकारी मिली.

"आज सुबह में गांव के लोगों के द्वारा पता चला कि बधार में कुएं में एक शव है. हमलोग देखने पहुंचे तो राकेश मरा पड़ा हुआ था. मुझे शक है कि उसकी हत्या कर शव को 20 फीट नीचे कुएं में फेंका गया है." -छोटे पासवान, मृतक का भाई

छानबीन में जुटी पुलिस: घटना को लेकर स्थानीय थानाध्यक्ष रोशन कुमार राज ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिली कि दरियापुर और राजपुर गांव के बीच बधार में एक कुएं में युवक का शव है. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. घटना की जानकारी पटना FSL टीम को दी गई है. पुलिस की टीम और FSL टीम जांच कर रही है.

Youth Dead In patna
घटनास्थल पर छानबीन के लिए पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

"हत्या है या दुर्घटना, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अस्पताल भेजा जा रहा है. परिजनों से जानकारी ली जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी." -रोशन कुमार राज, थानाध्यक्ष, आईआईटी अम्हारा थाना

