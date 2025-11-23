ETV Bharat / state

खेत में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

पलामू में एक युवक का शव खेत में संदिग्ध हालत में मिला है.

youth dead body found in suspicious condition in field in Palamu
पाटन थाना भवन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 4:58 PM IST

पलामूः जिला में पाटन थाना क्षेत्र के जंघासी में श्रवण भुइयां नामक युवक का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ है. युवक का शव खेत में पड़ा हुआ था, हालांकि युवक के शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं है.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक श्रवण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने ग्रामीणों से कई बिंदुओं पर जानकारी ली है.

दरअसल, श्रवण के पिता खाना लेकर खेत पर गए थे तो देखा कि उनके बेटे का शव खेत में पड़ा हुआ है. पिता के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गयी. पाटन के थाना प्रभारी शशिशेखर पांडेय ने बताया कि परिजनों के आवेदन के आधार पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है.

थाना प्रभारी ने कहा कि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और आवेदन दिया है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. परिजनों ने पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाया है और इलाके के एक व्यक्ति के साथ जमीन का विवाद कारण बताया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और शुभचिंतक मौके पर पहुंच गए हैं और रो-रोकर उनका बुरा हाल है.

