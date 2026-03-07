ETV Bharat / state

परिवार वाले बोले- 'बेटे को पीट-पीटकर मार डाला', पुलिस ने कहा- शरीर में कोई निशान ही नहीं

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. आरोप है कि जिले में युवक को गांव के ही दबंगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. घटना डुमरा थाना क्षेत्र के सिरा गांव की है.

सीतामढ़ी में युवक की हत्या : मामले की जानकारी मिलते ही डुमरा थाना प्रभारी मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं. हालांकि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस हर एंगल को तलाशने में जुटी हुई है.

सरपंच पर लगा हत्या का आरोप : परिजनों ने बताया कि दबंग सरपंच और उसके घर वालों ने प्रेम प्रसंग को लेकर राजू साह नामक युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंचे मृतक के परिवार वालों की भी बेरहमी से पिटाई कर दी.

घंटों पड़ा रहा शव : स्थानीय लोगों ने बताया कि सरपंच का खौफ ऐसा रहा कि युवक का शव लावारिश हालत में घंटों पड़ा रहा, लेकिन परिवार के लोग उसे लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे. अंत में इसकी सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेजा है.

जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

''पोस्टमार्टम को लेकर मेडिकल टीम का गठन किया गया है. वहीं परिजनों के बयान में भिन्नता नजर आई है. मृतक के शरीर पर कोई भी निशान नहीं है. तकनीकी जांच भी की जा रही है. मामले की जांच के बाद जो भी आरोपी होंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.''- राजीव कुमार सिंह, एसडीपीओ सदर वन