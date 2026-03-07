ETV Bharat / state

परिवार वाले बोले- 'बेटे को पीट-पीटकर मार डाला', पुलिस ने कहा- शरीर में कोई निशान ही नहीं

सीतामढ़ी में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. सरपंच पर हत्या का आरोप लगाया गया है. हालांकि पुलिस की अलग थ्योरी है. पढ़ें

MURDER IN SITAMARHI
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 7, 2026 at 5:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. आरोप है कि जिले में युवक को गांव के ही दबंगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. घटना डुमरा थाना क्षेत्र के सिरा गांव की है.

सीतामढ़ी में युवक की हत्या : मामले की जानकारी मिलते ही डुमरा थाना प्रभारी मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं. हालांकि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस हर एंगल को तलाशने में जुटी हुई है.

सरपंच पर लगा हत्या का आरोप : परिजनों ने बताया कि दबंग सरपंच और उसके घर वालों ने प्रेम प्रसंग को लेकर राजू साह नामक युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंचे मृतक के परिवार वालों की भी बेरहमी से पिटाई कर दी.

घंटों पड़ा रहा शव : स्थानीय लोगों ने बताया कि सरपंच का खौफ ऐसा रहा कि युवक का शव लावारिश हालत में घंटों पड़ा रहा, लेकिन परिवार के लोग उसे लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे. अंत में इसकी सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेजा है.

Murder In Sitamarhi
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

''पोस्टमार्टम को लेकर मेडिकल टीम का गठन किया गया है. वहीं परिजनों के बयान में भिन्नता नजर आई है. मृतक के शरीर पर कोई भी निशान नहीं है. तकनीकी जांच भी की जा रही है. मामले की जांच के बाद जो भी आरोपी होंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.''- राजीव कुमार सिंह, एसडीपीओ सदर वन

प्रेम प्रसंग में गई जान! : बताया जा रहा है कि मृतक का प्रेम प्रसंग गांव में ही एक लड़की से चल रहा था. भय से युवक राजू साह के घर वाले उसे अपने रिश्तेदार के यहां रहने के लिये भेज दिया था. युवक के घर के नंबर से ही जबरन कॉल करवाकर उसको गांव बुलाया गया और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई. इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में शहर के बीचों-बीच शख्स को गोलियों से भून डाला, 8 खोखा और जिंदा कारतूस पुलिस को मिला

बिहार में 8वीं के छात्र की हत्या, मां बोली- 'मेरे आंखों के सामने आरोपी को फांसी की सजा हो..'

बिहार में युवक की निर्मम हत्या, आंख फोड़ी, गुप्तांग को किया क्षतिग्रस्त

बिहार में सनसनीखेज वारदात, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर कर ली खुदकुशी

TAGGED:

YOUTH DEAD BODY FOUND IN SITAMARHI
MURDER IN LOVE AFFAIR
सीतामढ़ी में युवक की हत्या
सीतामढ़ी प्रेम प्रसंग में हत्या
MURDER IN SITAMARHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.