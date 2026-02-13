ETV Bharat / state

दिल्ली से बिहार पहुंची ट्रेन में युवक का मिला शव

ट्रेन के अंदर से एक युवक के शव बरामद होने से सनसनी फैल गई. मामला रक्सौल रेलवे स्टेशन का है. पढ़ें खबर

RAXAUL STATION
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 13, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
मोतिहारी : बिहार के रक्सौल रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में युवक का शव बरामद हुआ है. रेल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है. सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन के कोच संख्या S-5 से शव की बरामदगी हुई है.

दिल्ली से रक्सौल पहुंची थी ट्रेन : दरअसल, ट्रेन संख्या 15274 सत्याग्रह एक्सप्रेस गुरुवार शाम पांच बजे आनंद विहार से रक्सौल पहुंची थी. इसके बाद ट्रेन स्टेशन के वाशिंग पिट में खड़ी थी. शुक्रवार को ट्रेन की रवानगी थी. ऐसे में रात ग्यारह बजे जब कर्मचारी साफ-सफाई के लिए पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गए. ट्रेन में युवक की लाश पड़ी थी.

खून के मिले निशान : रेलवे पुलिस और जीआरपी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच होगी. उसके पास से कोई पहचान पत्र, मोबाइल फोन या सामान नहीं मिला. जहां पर शव की बरामदगी हुई, वहां पर खून के निशान थे और हाथ भी कटे हुए थे. ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं यह लूटपाट के कारण तो घटना को अंजाम नहीं दिया गया?

हर पहलु को खंगाला जा रहा है : बेतिया के डीएसआरपी राजेश कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि ट्रेन के यात्रियों और स्टाफ से पूछताछ की जा रही है. यात्रा में कोच S-5 में कितने यात्री थे, यह जानकारी ली जा रही है.

"घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया गया है. एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है. पोस्टमार्टम से मौत का सटीक कारण पता चलेगा. अभी तक लाश की पहचान नहीं हुई है. आसपास के थानों और मिसिंग पर्सन रिपोर्ट चेक की जा रही हैं."- राजेश कुमार, डीएसआरपी, बेतिया

शव की बरामदगी के मामले में रक्सौल रेल थानाध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि सत्याग्रह एक्सप्रेस से एक शव को बरामद किया गया है. प्रथम दृष्टया हत्या कर शव को लटकाने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस आत्महत्या की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही है. दोनों एंगल से जांच की जा रही है.

