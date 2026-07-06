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बिहार में हाइड्रोइलेक्ट्रिक नहर में मिला युवक का शव, परिजन बोले- घर से बुलाकर की गई हत्या

रोहतास : बिहार के रोहतास में आज हाइड्रोइलेक्ट्रिक नहर के पास फाटक में फंसा हुआ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रोहतास में युवक का शव मिला : मृतक की पहचान रुदरपुरा गांव के रहने वाले विकास कुमार (22 वर्ष, पिता- देवमुनी सिंह) के रुप में हुई है. मृतक के भाई जयप्रकाश ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन दिया है, जिसमें फोन करके घर से बुलाकर हत्या करने की बातें कही जा रही है.

शव को बाहर निकालते ही जुटी भीड़ : बताया जाता है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक नहर के फाटक में फंसा हुआ विकास कुमार का शव आज उतराता देखा गया. इसके बाद तत्काल डेहरी थानाध्यक्ष राहुल कुमार को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. हाइड्रोइलेक्ट्रिक के सफाईकर्मियों द्वारा नहर से शव को बाहर निकालते ही ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ जुट गई.

परिवार में पसरा मातम (ETV Bharat)

''शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. युवक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.''- राहुल कुमार, थानाध्यक्ष, डेहरी नगर