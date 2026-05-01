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पटना के पॉश इलाके में युवक का मिला शव, परिजन बोले- 'पीट-पीटकर जान ले ली'

पटना : बिहार की राजधानी पटना में शव की बरामदगी हुई है. बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. यह घटना राजा पुल गेट नंबर 22 के पास की है, जहां स्थानीय लोगों की नजर सड़क किनारे पड़े शव पर पड़ी. सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और परिजनों को इसकी जानकारी दी गई.

पटना में युवक का शव मिला : मृतक की पहचान मानपुर निवासी 31 वर्षीय शिव शंकर चौहान के रूप में की गई है. वह पेशे से राजमिस्त्री था और पूर्व में ऑटो चालक के रूप में भी कार्य कर चुका था. चोरी के केस में तीन बार जेल भी जा चुका था.

पीट-पीटकर हत्या हुई- परिजन : घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और उन्होंने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है. परिजनों के अनुसार, घर में शादी का माहौल था और खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन अब वह मातम में तब्दील हो गई है. शिव शंकर की पीट-पीटकर हत्या हुई है.

बुद्धा कॉलोनी थाना (ETV Bharat)

''सुबह करीब 4 बजे मेरे पति शिव शंकर चौहान चाय पीने के लिए घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन के बाद सुबह करीब 6 बजे उनका शव सड़क किनारे पड़ा मिला. मेरा एक बेटा 5 वर्ष का है, जबकि बेटी की उम्र 9 साल है. हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.''- अर्चना देवी, मृतक की पत्नी