पटना के पॉश इलाके में युवक का मिला शव, परिजन बोले- 'पीट-पीटकर जान ले ली'
पटना में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद हुआ है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.
Published : May 1, 2026 at 7:38 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में शव की बरामदगी हुई है. बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. यह घटना राजा पुल गेट नंबर 22 के पास की है, जहां स्थानीय लोगों की नजर सड़क किनारे पड़े शव पर पड़ी. सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और परिजनों को इसकी जानकारी दी गई.
पटना में युवक का शव मिला : मृतक की पहचान मानपुर निवासी 31 वर्षीय शिव शंकर चौहान के रूप में की गई है. वह पेशे से राजमिस्त्री था और पूर्व में ऑटो चालक के रूप में भी कार्य कर चुका था. चोरी के केस में तीन बार जेल भी जा चुका था.
पीट-पीटकर हत्या हुई- परिजन : घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और उन्होंने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है. परिजनों के अनुसार, घर में शादी का माहौल था और खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन अब वह मातम में तब्दील हो गई है. शिव शंकर की पीट-पीटकर हत्या हुई है.
''सुबह करीब 4 बजे मेरे पति शिव शंकर चौहान चाय पीने के लिए घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन के बाद सुबह करीब 6 बजे उनका शव सड़क किनारे पड़ा मिला. मेरा एक बेटा 5 वर्ष का है, जबकि बेटी की उम्र 9 साल है. हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.''- अर्चना देवी, मृतक की पत्नी
पुलिस और FSL ने की जांच : घटना की सूचना मिलते ही बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा. फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच जारी है और पुलिस मामले की तह तक जाने के प्रयास में जुटी हुई है.
उक्त मामले के संबंध में श्री कृष्ण मुरारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था 01 पटना द्वारा दी गई बाइट... https://t.co/UqcJLqc6Sa pic.twitter.com/IiiKd1SBlu— Patna Police (@PatnaPolice24x7) May 1, 2026
''पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. मारपीट की भी बात सामने आई है, उस एंगल पर भी जांच की जा रही है.''- कृष्ण मुरारी प्रसाद, एएसपी, लॉ एंड ऑडर
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