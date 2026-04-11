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बिहार में ड्रग्स के ओवरडोज से युवक की मौत? परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

नीतीश कुमार के गृह जिले में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिला. परिवार वाले कह रहे कि ड्रग्स के ओवरडोज से जान गई. पढ़ें

Youth Dead Body Found In Nalanda
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 11, 2026 at 2:13 PM IST

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नालंदा : बिहार के नालंदा से सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक युवक का संदिग्ध हालात में खंडहरनुमा मकान से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव मिलने के बाद से स्थानीय लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

दोस्त पर ड्रग्स देकर हत्या का आरोप : मृतक की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक कुमार (21 वर्ष, पिता का नाम संजय प्रसाद) के रूप में की गई है. परिवार वालों ने अभिषेक के दोस्त पर ड्रग्स का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

फोन करके घर से बुलाया था : परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब 7:30 बजे अभिषेक को उसके एक दोस्त ने फोन कर घर से बुलाया था. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने ही उसे नशे की ओवरडोज दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

''अभिषेक वीडियो ग्राफी का काम करता था. पिछले कुछ समय से वह गलत संगत में पड़कर सूखे नशे का आदी हो गया था.''- मृतक के परिजन

शव देख लोग दंग रह गए : दरअसल, शनिवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने खंडहरनुमा मकान में युवक का शव देखा तो दंग रह गए. सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. परिजन भी पहुंचे और उन्होंने अभिषेक की पहचान की.

आसपास के लोगों से पूछताछ : स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही दीपनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है.

''पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. पीड़ित परिवार की ओर से आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- सुमन कुमार, दीपनगर थानाध्यक्ष

Youth Dead Body Found In Nalanda
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

परिवार में पसरा मातम : इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, इस घटना के संबंध में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोगों में दहशत का माहौल है.

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