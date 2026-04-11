ETV Bharat / state

बिहार में ड्रग्स के ओवरडोज से युवक की मौत? परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

नालंदा : बिहार के नालंदा से सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक युवक का संदिग्ध हालात में खंडहरनुमा मकान से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव मिलने के बाद से स्थानीय लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

दोस्त पर ड्रग्स देकर हत्या का आरोप : मृतक की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक कुमार (21 वर्ष, पिता का नाम संजय प्रसाद) के रूप में की गई है. परिवार वालों ने अभिषेक के दोस्त पर ड्रग्स का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

फोन करके घर से बुलाया था : परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब 7:30 बजे अभिषेक को उसके एक दोस्त ने फोन कर घर से बुलाया था. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने ही उसे नशे की ओवरडोज दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

''अभिषेक वीडियो ग्राफी का काम करता था. पिछले कुछ समय से वह गलत संगत में पड़कर सूखे नशे का आदी हो गया था.''- मृतक के परिजन

शव देख लोग दंग रह गए : दरअसल, शनिवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने खंडहरनुमा मकान में युवक का शव देखा तो दंग रह गए. सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. परिजन भी पहुंचे और उन्होंने अभिषेक की पहचान की.

आसपास के लोगों से पूछताछ : स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही दीपनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है.