ETV Bharat / state

बिहार में बेरहमी से हो रहा कत्ल, अब युवक को ईंट-पत्थर से कुचलकर मार डाला

गया में एक युवक शव मिला है. ईंट पत्थर से कूचकर हत्या की गई है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है. पढ़ें खबर

MURDER IN GAYA
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 15, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार के गया में शुक्रवार की सुबह बड़ी घटना सामने आई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. गांव के खेत में एक युवक का शव मिला. इसके बाद घटनास्थल पर सैंकड़ों लोगों की भीड़ लग गई. स्थानीय थाना और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में लगी हुई है.

गया में युवक की हत्या : घटना गया के बेलागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव की है. बताया जा रहा है कि युवक के शरीर को क्षति पहुंचाया गया है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. मृतक की पहचान शेरपुर निवासी शांतन कुमार उर्फ बहादुर के रूप में हुई है. मृतक गुरुवार से ही लापता था. परिजनों ने उसे काफी तलाश की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका था. शुक्रवार की सुबह उसका शव मिला है.

खेत में पड़ा था शव : ग्रामीणों के अनुसार सुबह जब लोग बधार की ओर गए तो वहां शांतनु का शव पड़ा देखा. परिजनों को सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों की मानें तो युवक की बेरहमी से हत्या की गई है. आशंका जताई जा रही है कि ईंट-पत्थर से हमला कर उसकी जान ली गई.

हत्या का कारण स्पष्ट नहीं : शव की हालत देखकर ग्रामीण भी हैरान रह गए. घटना के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल है. लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. हालांकि हत्या किस वजह से हुई, इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है. फिलहाल शेरपुर गांव में मातम पसरा है. हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर शांतनु की इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की? पीड़ित परिवार फिलहाल कुछ भी जानकारी देने में सक्षम नहीं है.

FSL की टीम पहुंची : सूचना मिलते ही बेलागंज थाना के थानाध्यक्ष कमलेश पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

''पुलिस आसपास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है. शुरुआती जांच में कई बिंदुओं पर काम किया जा रहा है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.''- कमलेश पासवान, बेलागंज थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें :-

बिहार में भाइयों को मजदूरी मांगना पड़ा महंगा! ठेकेदार ने एक को पीट-पीटकर मार डाला, दूसरे की हालत नाजुक

बिहार में 'डायन' के नाम पर मार डाला, रात में घसीट ले गई भीड़, सड़क पर पटका.. गया में अंधविश्वास का खौफनाक खेल

दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी, बिहार में सनसनीखेज वारदात

TAGGED:

YOUTH DEAD BODY FOUND IN GAYA
गया में हत्या
GAYA NEWS
BIHAR NEWS
MURDER IN GAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.