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बिहार में बेरहमी से हो रहा कत्ल, अब युवक को ईंट-पत्थर से कुचलकर मार डाला

गया : बिहार के गया में शुक्रवार की सुबह बड़ी घटना सामने आई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. गांव के खेत में एक युवक का शव मिला. इसके बाद घटनास्थल पर सैंकड़ों लोगों की भीड़ लग गई. स्थानीय थाना और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में लगी हुई है.

गया में युवक की हत्या : घटना गया के बेलागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव की है. बताया जा रहा है कि युवक के शरीर को क्षति पहुंचाया गया है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. मृतक की पहचान शेरपुर निवासी शांतन कुमार उर्फ बहादुर के रूप में हुई है. मृतक गुरुवार से ही लापता था. परिजनों ने उसे काफी तलाश की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल सका था. शुक्रवार की सुबह उसका शव मिला है.

खेत में पड़ा था शव : ग्रामीणों के अनुसार सुबह जब लोग बधार की ओर गए तो वहां शांतनु का शव पड़ा देखा. परिजनों को सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों की मानें तो युवक की बेरहमी से हत्या की गई है. आशंका जताई जा रही है कि ईंट-पत्थर से हमला कर उसकी जान ली गई.

हत्या का कारण स्पष्ट नहीं : शव की हालत देखकर ग्रामीण भी हैरान रह गए. घटना के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल है. लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. हालांकि हत्या किस वजह से हुई, इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है. फिलहाल शेरपुर गांव में मातम पसरा है. हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर शांतनु की इतनी बेरहमी से हत्या किसने और क्यों की? पीड़ित परिवार फिलहाल कुछ भी जानकारी देने में सक्षम नहीं है.

FSL की टीम पहुंची : सूचना मिलते ही बेलागंज थाना के थानाध्यक्ष कमलेश पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.