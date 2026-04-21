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बिहार में ओडिशा के युवक की मौत, बंद कार में मिली लाश

नालंदा: बिहार के नालंदा में सड़क किनारे खड़ी एक बंद कार से युवक का शव बरामद हुआ है. युवक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर मृत पड़ा था. स्थानीय लोगों की नजर पड़ते ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को घेरे में लेकर तलाशी ली और शव को अपने कब्जे में ले लिया.

ओडिशा का रहने वाला था मृतक: मृतक युवक की पहचान ओडिशा के संबलपुर जिले के दाती टोला निवासी कृष्णा गुप्ता के पुत्र अभय कुमार गुप्ता (24 वर्ष) के रूप में हुई है. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और वह किसके साथ यहां पहुंचा था, पुलिस अब इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से तफ्तीश कर रही है.

सफेद कार में मिला शव: पुलिस के मुताबिक, यह घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के चौहान मोड़ के समीप की है. स्थानीय लोगों ने सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस को सूचना दी कि एक सफेद रंग की डिजायर कार (गाड़ी संख्या: BR01PR2970) में एक युवक का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची.