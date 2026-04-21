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बिहार में ओडिशा के युवक की मौत, बंद कार में मिली लाश

नालंदा में ओडिशा के युवक की मौत हो गयी. उसकी लाश एक बंद सफेद रंग की कार में मिली है.

Nalanda Youth Died
नालंदा में कार से युवक का शव बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 2:44 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा में सड़क किनारे खड़ी एक बंद कार से युवक का शव बरामद हुआ है. युवक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर मृत पड़ा था. स्थानीय लोगों की नजर पड़ते ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को घेरे में लेकर तलाशी ली और शव को अपने कब्जे में ले लिया.

ओडिशा का रहने वाला था मृतक: मृतक युवक की पहचान ओडिशा के संबलपुर जिले के दाती टोला निवासी कृष्णा गुप्ता के पुत्र अभय कुमार गुप्ता (24 वर्ष) के रूप में हुई है. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और वह किसके साथ यहां पहुंचा था, पुलिस अब इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से तफ्तीश कर रही है.

सफेद कार में मिला शव: पुलिस के मुताबिक, यह घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के चौहान मोड़ के समीप की है. स्थानीय लोगों ने सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस को सूचना दी कि एक सफेद रंग की डिजायर कार (गाड़ी संख्या: BR01PR2970) में एक युवक का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

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नूरसराय थाना (ETV Bharat)

FSL टीम को बुलाया गया: नूरसराय थानाध्यक्ष ने घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी. सदर डीएसपी-2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल (FSL) की टीम को बुलाया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया गया है और मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है.

"कार से कोई आपत्तिजनक सामान या युवक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और पीड़ित परिवार द्वारा आवेदन मिलने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की गहन जांच में जुट गई है." -संजय कुमार जायसवाल, सदर डीएसपी 2, बिहार शरीफ

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