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बेगूसराय में पुल के नीचे अज्ञात युवक का शव बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय से सनसनीखेज मामला सामने आया है. मंसूरचक थाना के बलान नदी के समसा घाट पुल के नीचे एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है. बताते चलें कि सुबह-सुबह नदी किनारे टहलने निकले स्थानीय लोगों की नजर जब शव पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना मंसूरचक थाने को दी.

​हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका: घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक के शरीर पर प्रथम दृष्टया चोट के कोई गंभीर निशान नहीं दिख रहे हैं, न ही घटनास्थल की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि युवक पुल से गिरा है. मौजूद स्थानीय लोगों का मानना है कि युवक की हत्या कहीं और की गई है और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को यहाँ लाकर फेंक दिया गया है.

बेगूसराय में युवक का शव देखने उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

​शिनाख्त में जुटी पुलिस: सूचना मिलते ही मंसूरचक थानाध्यक्ष गोविंद कुमार पांडेय दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया. मंसूरचक थाने की पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ भी की, लेकिन अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है. घटना पर मौजूद मंसूरचक थाने के थानाध्यक्ष गोविन्द कुमार पाण्डेय ने कहा कि तत्काल स्थानीय लोगों से पुल के नीचे शव होने की सूचना मुझे मिली थी.

"सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा. मृतक की पहचान का प्रयास जारी है. आसपास के सभी थानों में फोटो भेज दी गई है. कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को 72 घंटों तक पहचान के लिए सुरक्षित रखा जाएगा. तत्पश्चात् आगे की कार्रवाई होगी." -गोविंद कुमार पांडेय, थानाध्यक्ष, मंसूरचक, बेगूसराय