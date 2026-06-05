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काशीपुर में कब्र से निकाला गया युवक का शव, हल्द्वानी में होगा दोबारा पोस्टमार्टम, जानिए पूरा मामला

काशीपुर में कब्र से निकाला गया युवक का शव ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

अधिकारियों ने बताया कि शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञ भी मौजूद रहे. जिन्होंने आवश्यक निरीक्षण किया. शव को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेने के बाद आगे की जांच के लिए हल्द्वानी भेजा गया. माना जा रहा है कि वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल की ओर से पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हो सकता है.

" निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुलिस अधिकारियों की निगरानी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया. इस दौरान मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. ताकि, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो. पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई और सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित किया गया. "- अभय प्रताप सिंह उप जिला अधिकारी काशीपुर

जानकारी के मुताबिक, मामले में कुछ ऐसे बिंदु सामने आए थे, जिनके कारण मौत के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ था. इसी को देखते हुए मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शव का दोबारा परीक्षण कराने के निर्देश दिए थे. न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर कार्रवाई को अंजाम दिया.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने दफनाए गए शव को कब्र से बाहर निकलवाकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया है. पूरी प्रक्रिया पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की निगरानी में संपन्न कराई गई. अधिकारियों का कहना है कि मामले में मौत के कारणों और अन्य तथ्यों की गहन जांच के लिए दोबारा पोस्टमार्टम आवश्यक समझा गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी. रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों को लेकर स्पष्ट निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है. साथ ही यदि किसी प्रकार की लापरवाही, संदिग्ध परिस्थितियां या अन्य तथ्य सामने आते हैं, तो उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कब्रिस्तान में फॉरेंसिक टीम (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही हैं. साथ ही साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं."- प्रशांत कुमार, सीओ

फिलहाल, प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. ताकि, सच्चाई सामने आ सके और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिले. बता दें कि युवक की हत्या किए जाने का शक जताया गया है. जिसके बाद शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा से पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है.

जानिए पूरा मामला? गौर हो कि काशीपुर के कटोराताल निवासी इमरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि बीती 16 मई को उनका बेटा घर की छत पर मृत अवस्था में मिला था. उसके आसपास फर्श और चादर पर खून भी बह रहा था. जिसके बाद उन्होंने बेटे का पोस्टमार्टम कर शव को दफना दिया.

याचिका में इमरान का कहना था कि उसके बेटे की हत्या की गई है. क्योंकि, उसके कान के नीचे चोट के निशान पाए गए थे. इसलिए शव का दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए. ताकि, उसकी मौत की असली वजह का पता चल सके. जिस कोर्ट ने शव को कब्र से बाहर निकालकर फिर से पोस्टमार्टम करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

कोर्ट ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के डॉक्टरों का एक पैनल बनाने को कहा है. जो शव का पोस्टमोर्टम करेगी और जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. इस पूरे मामले में सुनवाई आगामी 15 जून को होनी है. उससे पहले शव का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट तैयार करनी होगी. जिसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है.

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