ETV Bharat / state

संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रावास में चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर

छात्रावास में गोली चलने की घटना ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित एक छात्रावास में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने की घटना से हड़कंप मच गया. फायरिंग में छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे एक युवक के कंधे में गोली लग गई. घायल युवक को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. निहालगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि घायल युवक का मेडिकल करवाया गया है. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उच्च उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और छात्रावास में रहने वाले अन्य छात्रों से पूछताछ की जा रही है. घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है. पढ़ें. धौलपुर में युवती पर की फायरिंग, पैर में लगे छर्रे, घटना से दहशत