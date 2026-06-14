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संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रावास में चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर

संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली युवक के कंधे को चीरते हुए निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

छात्रावास में गोली चलने की घटना
छात्रावास में गोली चलने की घटना (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 12:53 PM IST

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धौलपुर: शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित एक छात्रावास में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने की घटना से हड़कंप मच गया. फायरिंग में छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे एक युवक के कंधे में गोली लग गई. घायल युवक को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

निहालगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि घायल युवक का मेडिकल करवाया गया है. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उच्च उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और छात्रावास में रहने वाले अन्य छात्रों से पूछताछ की जा रही है. घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है.

पढ़ें. धौलपुर में युवती पर की फायरिंग, पैर में लगे छर्रे, घटना से दहशत

जानकारी के अनुसार घायल युवक 22 वर्षीय कृष्णा ठाकुर पुत्र दिनेश ठाकुर निवासी लालौनी है, जो छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहा था. संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली उसके कंधे को चीरते हुए निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद छात्रावास में मौजूद अन्य युवकों ने पुलिस को बताया कि किसी बाहरी व्यक्ति ने युवक को गोली मारी है. हालांकि, पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह दावा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. सूचना मिलने पर निहालगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

पुलिस की ओर से छात्रावास में सर्चिंग के दौरान घायल युवक के कमरे सहित परिसर में खून के निशान मिले. इससे यह संभावना मजबूत हुई कि घटना छात्रावास परिसर में ही हुई है. ऐसे में सैंपऊ रोड पर अज्ञात व्यक्ति की ओर से गोली मारने की सूचना को पुलिस भ्रामक और संदिग्ध मान रही है. पुलिस को छात्रावास परिसर में कई स्थानों पर खून के निशान मिले हैं, जिससे घटना की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

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