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भिवानी में वॉकथॉन में युवाओं ने स्वच्छता का दिया संदेश, विशेष अभियान के तहत किया गया आयोजन

नई सोच-नया शहर, स्वच्छ हरियाणा अभियान के तहत भिवानी में वॉकथॉन में युवाओं ने स्वच्छता का संदेश दिया.

WALKATHON IN BHIWANI
भिवानी में वॉकथॉन में युवाओं ने स्वच्छता का दिया संदेश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 2:57 PM IST

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भिवानी: शहर को स्वच्छ, सुंदर और गंदगी से मुक्त बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को भिवानी के चौधरी सुरेंद्र सिंह मैमोरियल हुडा पार्क से वॉकथॉन (पदयात्रा) का आयोजन किया गया. शहरी स्थानीय निकाय के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. डीएमसी हरबीर सिंह ने वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

शहर को गंदगी से मुक्त बनाने में सहयोग की अपीलः उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि "भिवानी शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें. गलियों में जगह-जगह कचरा न फेंके. शहर को गंदगी से मुक्त बनाने में आमजन का सहयोग जरूरी है." इस दौरान युवाओं ने स्वच्छता संबंधी नारों और संदेशों के माध्यम से शहरवासियों का स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया. वॉकथॉन हुड्डा पार्क से शुरू होकर हांसी गेट, पुराना बस स्टैंड, जेबी गुप्ता अस्पताल, सामान्य अस्पताल, न्यायिक परिसर और पुराना हाउसिंग बोर्ड रोड से होते हुए पुन: हुड्डा पार्क पहुंचकर संपन्न हुई.

भिवानी में वॉकथॉन में युवाओं ने स्वच्छता का दिया संदेश (ETV Bharat)

शहर को स्वच्छ बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्यः मौके पर भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया और डीएमसी हरबीर सिंह ने कहा कि "शहरी स्थानीय निकाय शहर को स्वच्छ बनाने में भरपूर प्रयास कर रहा है. इसके साथ ही स्वच्छता बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है. सभी को मिलकर अपने आसपास सफाई बनाए रखने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है.

नई सोच-नया शहर, स्वच्छ हरियाणा अभियान: उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा एक से 15 मई तक प्रदेशभर में विशेष स्वच्छता पखवाड़ा शुरु किया गया है, जिसे नई सोच-नया शहर, स्वच्छ हरियाणा, नाम दिया गया है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपने शहर और कस्बों को साफ-सुथरा एवं सुंदर बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है." उन्होंने विशेषकर युवाओं से कहा कि वे स्वयं अपने घर और आसपास क्षेत्र से स्वच्छता की शुरुआत करें. अपने आसपास परिवेश को साफ रखें. जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने कहा कि "स्वच्छता के लिए युवा वर्ग में जागरूकता जरूरी है. वॉकथॉन जागरूकता का सशक्त माध्यम है."

'शहर को स्वच्छ बनाने में सबों का सहयोग लिया जायेगा': मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी रिषव रंजन ने कहा कि "इस विशेष पखवाड़े के दौरान शहरवासियों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा." उन्होंने कहा कि "कार्यक्रम का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से भिवानी को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर शहर बनाना है." उन्होंने कहा कि "शहर को स्वच्छ बनाने में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और नगर पार्षदों का सहयोग लिया जाएगा."

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