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पैसे वापस मांगने पर युवक ने रची हत्या की साजिश, 50 हजार रुपए की दी सुपारी, दंपती सहित 3 गिरफ्तार

पुलिस ने गिरफ्तार किया तीनों आरोपी ( ईटीवी भारत कोटा )