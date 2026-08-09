पैसे वापस मांगने पर युवक ने रची हत्या की साजिश, 50 हजार रुपए की दी सुपारी, दंपती सहित 3 गिरफ्तार
आशीष उर्फ चवन्नी के खिलाफ पहले से 19 मुकदमें अलग-अलग संगीन धाराओं में दर्ज हैं.
Published : August 9, 2026 at 11:05 AM IST
कोटा : शहर के भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने 50 हजार रुपए में जानलेवा हमले की सुपारी देने के मामले में एक दंपती और आपराधिक प्रवृत्ति के युवक को गिरफ्तार किया है. उधारी का पैसे का तकाजा करने की एवज में धमकी दी जा रही थी. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था.
भीमगंज मंडी थाना अधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि 7 अगस्त को परिवादी मनोज सक्सेना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में उसने बताया कि डडवाड़ा कोटा जंक्शन के रहने वाले आशीष सिंह राठौड़ को 2.29 लाख रुपए उधार दिए थे. यह पैसे उन्होंने आशीष सिंह राठौड़ को शादी के लिए दिए थे. शादी के सवा साल के बाद भी आशीष पैसे नहीं लौटा रहा था, जबकि वह सरकारी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर काम कर रहा है.
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पीड़ित ने शिकायत में बताया है कि पैसे मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी. आरोपी ने परिवादी की हत्या करवाने की साजिश भी रच ली थी. परिवादी ने एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को दिया था. इसमें आशीष कुमार उर्फ चवन्नी के खिलाफ 50 हजार रुपए में उनकी हत्या की सुपारी देने को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दी. इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई थी.
जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आशीष उर्फ चवन्नी के खिलाफ पहले से 19 मुकदमें अलग-अलग संगीन धाराओं में दर्ज हैं. इनमें अधिकांश मामले मारपीट और जानलेवा हमले को लेकर हैं. इसके अलावा जुआ-सट्टा और आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे दर्ज हैं, जबकि आशीष सिंह राठौड़ पर यह पहला मुकदमा दर्ज है. उसकी पत्नी शैवाली सिंह पर दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है.