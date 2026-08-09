ETV Bharat / state

पैसे वापस मांगने पर युवक ने रची हत्या की साजिश, 50 हजार रुपए की दी सुपारी, दंपती सहित 3 गिरफ्तार

आशीष उर्फ चवन्नी के खिलाफ पहले से 19 मुकदमें अलग-अलग संगीन धाराओं में दर्ज हैं.

पुलिस ने गिरफ्तार किया तीनों आरोपी
पुलिस ने गिरफ्तार किया तीनों आरोपी (ईटीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 11:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : शहर के भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने 50 हजार रुपए में जानलेवा हमले की सुपारी देने के मामले में एक दंपती और आपराधिक प्रवृत्ति के युवक को गिरफ्तार किया है. उधारी का पैसे का तकाजा करने की एवज में धमकी दी जा रही थी. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था.

भीमगंज मंडी थाना अधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि 7 अगस्त को परिवादी मनोज सक्सेना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में उसने बताया कि डडवाड़ा कोटा जंक्शन के रहने वाले आशीष सिंह राठौड़ को 2.29 लाख रुपए उधार दिए थे. यह पैसे उन्होंने आशीष सिंह राठौड़ को शादी के लिए दिए थे. शादी के सवा साल के बाद भी आशीष पैसे नहीं लौटा रहा था, जबकि वह सरकारी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर काम कर रहा है.

पढ़ें. नौकरी–प्रॉपर्टी के लालच में बेटी ने करवाई मां की हत्या, ताऊ और उसका बेटा भी साजिश में शामिल, 7 लाख की दी सुपारी

पीड़ित ने शिकायत में बताया है कि पैसे मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी. आरोपी ने परिवादी की हत्या करवाने की साजिश भी रच ली थी. परिवादी ने एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को दिया था. इसमें आशीष कुमार उर्फ चवन्नी के खिलाफ 50 हजार रुपए में उनकी हत्या की सुपारी देने को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दी. इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई थी.

जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आशीष उर्फ चवन्नी के खिलाफ पहले से 19 मुकदमें अलग-अलग संगीन धाराओं में दर्ज हैं. इनमें अधिकांश मामले मारपीट और जानलेवा हमले को लेकर हैं. इसके अलावा जुआ-सट्टा और आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे दर्ज हैं, जबकि आशीष सिंह राठौड़ पर यह पहला मुकदमा दर्ज है. उसकी पत्नी शैवाली सिंह पर दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है.

TAGGED:

YOUTH CONSPIRED MURDER PLOT
MURDER PLOT OF YOUTH IN KOTA
CONTRACT KILLER ASSIGNED MURDER
पैसे वापस मांगने पर हत्या की साजिश
MURDER CONSPIRACY IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.