आनासागर झील में परिंदों का शिकार रोकने की मांग, यूथ कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन...जानिए तरीका
वन विभाग का आश्वासन,जल्द पकड़े जाएंगे शिकारी. टीम कर रही झील की गश्त.
Published : January 30, 2026 at 7:13 PM IST
अजमेर: शहर की प्रसिद्ध आनासागर झील में प्रवासी पक्षियों के शिकार पर पाबंदी की मांग उठने लगी है. ईटीवी भारत के यह मुद्दा प्रमुखता से उठाने के बाद यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंह पर काली पट्टी बांध सेव बर्डस के स्लोगन लिखी पट्टियां लिए जिला कलेक्टर लोकबंधु से मिले और उन्हें मांग पत्र सौंपा. इधर जिला वन अधिकारी पी मुरुगन ने शिकारियों को जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.
ईटीवी भारत की खबर पर चेता प्रशासन: अजमेर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक आनासागर झील का इतिहास जितना पुराना है, उतना प्रवासी पक्षियों का नाता रहा है. नवंबर से मार्च तक झील में प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां अठखेलियां करती हैं. प्रवासी परिंदों के लिए आनासागर झील दूसरा घर थी, लेकिन इंसानी दखल के बाद संख्या घट गई. झील में प्रवासी पक्षियों का खुलेआम शिकार हो रहा है. शिकार के बाद पक्षियों की तस्करी की जा रही है. ईटीवी भारत ने इस करतूत को खबर के जरिए उजागर किया. इसके बाद वन विभाग हरकत में आया और रेंजर जयसिंह और टीम को शिकारियों को पकड़ने के आदेश दिए गए.
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन: इधर, अजमेर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने पक्षियों की सुरक्षा को मुद्दा बनाया. शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. प्रवासी पक्षियों को बचाने और झील में सुरक्षित माहौल देने की मांग की. कार्यकर्ताओं के मुंह पर काली पट्टी बंधी थी और हाथों में सेव बर्ड्स और अतिथि देवो भवः लिखे स्लोगन थे. कलेक्टर कक्ष पहुंचे, जहां कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा.
पक्षियों की घटती संख्या दुखद: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा, झील में पक्षियों के शिकार के वीडियो के साथ ईटीवी भारत की खबर देखी तो मन विचलित हो गया. पक्षियों का शिकार गंभीर है. झील का पानी दूषित होने के कारण पहले ही प्रवासी कई प्रजातियां ने आनासागर आना बंद कर दिया. दूसरी ओर पक्षियों का शिकार हो रहा है. मारे गए परिंदों की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा. प्रदर्शन में नारेबाजी नहीं की. पक्षियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए खुद के मुंह पर टेप चिपकाई. प्रशासन से झील में सुरक्षित माहौल की मांग की. शिकारी पर सख्त कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की. कार्यकर्ताओं ने कहा कि झील के चारों ओर चेतावनी बोर्ड लगवाएं ताकि ध्यान रहें कि पक्षियों को कोई परेशान ना करें. परेशान करने वाले के खिलाफ पुलिस या वन विभाग को तुरंत शिकायत की जाए. झील के चारों ओर पुलिस निगरानी रखे.
3 दिन में शिकारी गिरफ्तार नहीं तो आंदोलन: यूथ कांग्रेस सचिव सागर मीणा ने बताया कि आनासागर में शिकार करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करें. 3 दिन में शिकारी नहीं पकड़े तो यूथ कांग्रेस झील से सटी चौपाटी पर मानव शृंखला बनाकर प्रदर्शन करेंगी. पुलिस अधीक्षक से मांग करेंगे कि झील में शिकार करने वालों को पकड़ें. पक्षियों की सुरक्षा के चेतावनी बोर्ड लगाएं और झील में दूषित पानी की आवक रोकें.
जल्द पकड़ा जाएगा शिकार: इधर, जिला वन अधिकारी पी मुरुगन ने बताया कि शिकारी की तलाश है. पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग टीम गश्त कर रही है. शिकारी जल्द पकड़ा जाएगा. साइंस बेस्ड जांच की जा रही है. जरूरत पड़ेगी तो पुलिस की भी मदद लेंगे.
