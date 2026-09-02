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राहुल गांधी पर मुकदमे को लेकर गुुस्से में यूथ कांग्रेस, कोतवाली पहुंचकर किया जोरदार प्रदर्शन

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोक झोंक ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )