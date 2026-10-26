जयपुर में युवा कांग्रेस का 'वोट बचाओ-देश बचाओ' पैदल मार्च...राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब बोले-वोट चुराकर जीत रही भाजपा
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का पोस्टर के साथ शहीद स्मारक से पीसीसी मुख्यालय तक पैदल मार्च. उधर, बूंदी में कांग्रेस की बैठक हुई और 1 नवंबर को प्रस्तावित रैली को लेकर चर्चा हुई.
Published : October 26, 2026 at 4:35 PM IST
जयपुर/बूंदी: युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने सोमवार को दावा किया कि इंडिया गठबंधन की वोट चोरी के खिलाफ 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली में राजस्थान युवा कांग्रेस के 5000 कार्यकर्ता जाएंगे. दिल्ली कूच का संदेश देने उदयभानु के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक दिल्ली चलो का विशाल बैनर लेकर पैदल मार्च किया. वोट बचाओ-देश बचाओ पैदल मार्च के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उदयभानु ने युवा कांग्रेस के निर्वाचित पदाधिकारियों की बैठक ली. इसमें दिल्ली रैली की तैयारियों का जायजा लिया. उधर, बूंदी में जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक में पार्टी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने के आरोप लगाए.
बीजेपी के पास वोट चुराने का नुस्खा : पैदल मार्च के दौरान मीडिया से बातचीत में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने कहा, वोट चोरी कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है. यह हर देशवासी से जुड़ा है. देश में पहले ही पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चल रहे हैं. यह मुद्दे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बीजेपी को लगता है कि युवा वोट नहीं देगा, तब भी वो ज्ञानेश कुमार के जरिए वोट चुराकर सरकार बना लेंगे. बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि जब देश का युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है तो उन पर लाठी चार्ज, पेलेट गन और एक-47 चलाई जाती है. कोई भी सरकार युवाओं पर एके-47 चलवाने की हिम्मत नहीं कर सकती. हर 5 साल के बाद हर सरकार को युवाओं के वोट चाहिए, लेकिन बीजेपी फिर भी ऐसा करती है तो मतलब साफ है कि उसे पता है कि युवा वोट नहीं भी देंगे तो भी वो ज्ञानेश कुमार के जरिए वोट चोरी कर सरकार बना लेंगे. उनके पास वोट चोरी का नुस्खा है, इसीलिए वोट चोरी एक पार्टी का नहीं बल्कि हर देशवासी का मुद्दा है.
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राहुल नहीं, सत्य की जीत: मानहानि केस में राहुल गांधी को बरी करने को लेकर उदयभानु बोले, यह राहुल गांधी की नहीं, बल्कि सत्य की जीत है. महात्मा गांधी कहते थे सत्यमेव जयते. राहुल गांधी अपने ऊपर दर्ज FIR को मेडल बताते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो हमेशा से सत्य का साथ देते आ रहे हैं. अब धीरे-धीरे सत्य सामने आने लगा है. वोट चोरी का मुद्दा बहुत पहले राहुल ने ही उठाया था. वो चीज अब देश के सामने आ चुकी है. उन पर जो मुकदमे दर्ज किया जा रहे थे. वो तमाम मुकदमे अब समाप्त होते जा रहे हैं. राहुल देश के हर कोने में केवल सच ही बोलते हुए आ रहे हैं.
दिल्ली में बढ़ेगा व्यापार : चिब ने कहा कि दिल्ली के दुकानदारों को परेशान नहीं होना चाहिए. परेशान तो जयपुर के दुकानदारों को होना चाहिए क्योंकि यहां से हजारों कांग्रेस और युवा कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे. दिल्ली में दूसरे प्रदेशों से 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे. दिल्ली के दुकानदार खुश होंगे या दुखी होंगे कि उनके यहां इतने सारे लोग खरीदारी करेंगे. उन्होंने इसे भाजपा का फैलाया झूठ करार दिया. चिब ने कहा कि 10 लाख लोग अगर दिल्ली में इकट्ठा होंगे तो इससे दिल्ली के व्यापारियों और दुकानदारों का व्यापार ही बढ़ेगा.
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दलित नेता बीजेपी को बर्दाश्त नहीं : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम नरेंद्र मोदी के पिता के लिए किए अपशब्दों पर चिब बोले, बीजेपी केवल भ्रम फैलाना जानती है. बीजेपी ने खड़गे का अपमान करने के लिए क्या-क्या नहीं किया?. भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक दलित कैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है. जब भी खड़गे कहीं भाषण देते हैं या सभा करते हैं तो बीजेपी उनकी सभा को खराब करने का काम करती है. भाजपा पूरे देश में दलित विरोधी के तौर पर एक्सपोज हो चुकी है.
कार्यकर्ताओं की होगी मॉनिटरिंग: उदयभानु ने कहा कि राजस्थान से 5000 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे. दिल्ली बॉर्डर और रामलीला मैदान के पास अलग-अलग चेक पोस्ट बनाएंगे, जहां बकायदा अलग-अलग राज्यों से आने वाले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग की जाएगी.
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बूंदी में तैयारियां तेज: उधर, दिल्ली रैली की तैयारियों को लेकर बूंदी में कांग्रेस की बैठक हुई. इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान की सह प्रभारी पूनम पासवान ने आरोप लगाया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के पक्षपाती रवैये के कारण चुनाव आयोग की निष्पक्षता समाप्त हो गई है. चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम करने वाले संगठन की तरह व्यवहार कर रहा है. जब तक ज्ञानेश को हटाया नहीं जाएगा, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा. ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के एआईसीसी पर्यवेक्षक लखन कुमार सिंगला ने कहा कि यह अभियान लोकतंत्र की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने और दिल्ली रैली में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया.
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे दिल्ली: बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महावीर मीणा ने कहा कि 1 नवंबर को नई दिल्ली में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में जिले से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे. रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी.बैठक में विधायक हरिमोहन शर्मा और सीएल प्रेमी भी थे.
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