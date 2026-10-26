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जयपुर में युवा कांग्रेस का 'वोट बचाओ-देश बचाओ' पैदल मार्च...राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब बोले-वोट चुराकर जीत रही भाजपा

जयपुर में मीडिया से बात करते युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/बूंदी: युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने सोमवार को दावा किया कि इंडिया गठबंधन की वोट चोरी के खिलाफ 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली में राजस्थान युवा कांग्रेस के 5000 कार्यकर्ता जाएंगे. दिल्ली कूच का संदेश देने उदयभानु के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक दिल्ली चलो का विशाल बैनर लेकर पैदल मार्च किया. वोट बचाओ-देश बचाओ पैदल मार्च के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उदयभानु ने युवा कांग्रेस के निर्वाचित पदाधिकारियों की बैठक ली. इसमें दिल्ली रैली की तैयारियों का जायजा लिया. उधर, बूंदी में जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक में पार्टी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने के आरोप लगाए.