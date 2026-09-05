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रुद्रपुर में यूथ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, सुरभि द्विवेदी ने भाजपा पर लगाया जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में शनिवार को यूथ कांग्रेस ने जातिवाद के विरोध और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े कथित शुद्धिकरण मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने भाजपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए.

उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में शनिवार को यूथ कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए. कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जातिवाद के कथित मामलों में कार्रवाई करने और संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई. कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही.

प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे के बाद कथित तौर पर कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया गया. द्विवेदी ने इसे खुलेआम जातिवाद का उदाहरण बताते हुए कहा कि, इस तरह की घटना लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है.