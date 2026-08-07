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लालटेन और बिजली बिल की माला लेकर अनोखा प्रदर्शन, धमतरी में युवा कांग्रेस का पावर हाउस घेराव

बिजली विभाग के अधिकारी को पहनाई बिल की माला, दरों में बढ़ोतरी पर रोक, बंद स्ट्रीट लाइट चालू करने समेत विद्युत से जुड़ी कई मांगें

Youth Congress Unique Protest
लालटेन और बिजली बिल की माला लेकर अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 7:39 PM IST

4 Min Read
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धमतरी: बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और शहर में बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. शुक्रवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मकई गार्डन से पैदल मार्च निकालते हुए नारेबाजी की और विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता हाथों में लालटेन और बढ़े हुए बिजली बिलों की माला लेकर पहुंचे, जिसे उन्होंने बढ़ते बिजली बिलों के विरोध का प्रतीक बताया.

बिजली विभाग के अधिकारी को पहनाई बिल की माला, दरों में बढ़ोतरी पर रोक की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारी को भी पहनाई बिजली बिल की माला

विद्युत कार्यालय के सामने पहले से पुलिस बल तैनात था और बैरिकेडिंग की गई थी. इसके बावजूद कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर बढ़े हुए बिजली बिल, लो-वोल्टेज और लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने विद्युत विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान अधिकारियों को बिजली बिलों की माला भी पहनाई गई.

Youth Congress Unique Protest
धमतरी में युवा कांग्रेस का पावर हाउस घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निष्पक्ष जांच समेत कई मांग

ज्ञापन में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बढ़े बिजली बिलों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई. इसके अलावा स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रीपेड प्रणाली लागू करने से पहले उपभोक्ताओं की सहमति, 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत राहत देने की मांग की गई.

बिजली दरों में बढ़ोतरी पर रोक, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल चालू कराने, खराब ट्रांसफार्मर और जर्जर बिजली लाइनों के सुधार, गलत बिजली बिलों की जांच, प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था और वार्डों में बिजली संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान सहित 12 प्रमुख मांगें शामिल थीं.

स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. पहले जहां कई उपभोक्ताओं का बिल कुछ 100 रुपए आता था, वहीं अब वह कई गुना बढ़ गया है. शहर के कई वार्डों में स्ट्रीट लाइट बंद हैं और लो-वोल्टेज, बिजली कटौती की समस्या आम हो गई है- प्रवीण साहू, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष

कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का भी आरोप

प्रवीण साहू ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें परेशान किया जाता है. कई मामलों में कर्मचारी दुर्व्यवहार भी करते हैं. उन्होंने कहा कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन जनता की आवाज विभाग तक पहुंचाने के लिए किया गया है और आम लोगों के साथ किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

2011 में मौत, 2026 में स्मार्ट मीटर की सहमति का हस्ताक्षर

कांग्रेस ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर स्मार्ट मीटर लगाने की सहमति दर्शाई गई है, जिसकी मृत्यु वर्ष 2011 में हो चुकी थी. जबकि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया वर्ष 2025-26 में शुरू हुई. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए सवाल उठाया कि आखिर मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कैसे दर्ज किए गए. प्रवीण साहू ने कहा कि कार्यकर्ता बिजली बिलों की माला गले में इसलिए पहनकर आए थे क्योंकि बढ़े हुए बिजली बिल अब आम जनता के लिए "गले की फांस" बन चुके हैं.

बिजली विभाग का पक्ष

विद्युत विभाग के अधिकारी भरत सिन्हा ने बताया कि युवा कांग्रेस द्वारा 400 यूनिट तक बिजली बिल में राहत और अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है. विभाग नियमानुसार प्राप्त ज्ञापन को आगे की प्रक्रिया के लिए प्रेषित करेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली की खपत बढ़ने के कारण भी बिल बढ़ा है.

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