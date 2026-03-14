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इंडो-यूएस ट्रेड डील के खिलाफ युवा कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 16 मार्च को संसद घेराव करेगा यूथ कांग्रेस

रांची: झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन करके इंडो-यूएस ट्रेड डील के विरोध में 16 मार्च को दिल्ली में संसद के घेराव करने की घोषणा की. संगठन के नेताओं ने इस डील को देश और किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध तेज करने की बात कही है.

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रांची महानगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील देश के किसानों पर सीधा प्रहार है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते के कारण ही भारत की विदेशी नीति प्रभावित हो रही है और कई फैसलों में अमेरिका का देश के प्रधानमंत्री पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है.

इस डील से भारतीय किसानों का नुकसान: यूथ कांंग्रेस

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, भारत के उत्पादों पर अमेरिका में लगभग 18 प्रतिशत टैरिफ लगेगा जबकि अमेरिका के डेयरी और कृषि उत्पादों को भारत में बिना टैरिफ के बेचने की छूट मिल सकती है. इससे भारतीय किसानों के उत्पाद महंगे और अमेरिकी उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा.

16 मार्च को दिल्ली में संसद भवन का घेराव