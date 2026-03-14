इंडो-यूएस ट्रेड डील के खिलाफ युवा कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 16 मार्च को संसद घेराव करेगा यूथ कांग्रेस
भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में झारखंड युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता 16 मार्च को दिल्ली पहुंचकर संसद घेराव में शामिल होंगे.
Published : March 14, 2026 at 5:32 AM IST
रांची: झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन करके इंडो-यूएस ट्रेड डील के विरोध में 16 मार्च को दिल्ली में संसद के घेराव करने की घोषणा की. संगठन के नेताओं ने इस डील को देश और किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध तेज करने की बात कही है.
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रांची महानगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील देश के किसानों पर सीधा प्रहार है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते के कारण ही भारत की विदेशी नीति प्रभावित हो रही है और कई फैसलों में अमेरिका का देश के प्रधानमंत्री पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है.
इस डील से भारतीय किसानों का नुकसान: यूथ कांंग्रेस
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, भारत के उत्पादों पर अमेरिका में लगभग 18 प्रतिशत टैरिफ लगेगा जबकि अमेरिका के डेयरी और कृषि उत्पादों को भारत में बिना टैरिफ के बेचने की छूट मिल सकती है. इससे भारतीय किसानों के उत्पाद महंगे और अमेरिकी उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा.
16 मार्च को दिल्ली में संसद भवन का घेराव
गौरव सिंह ने कहा कि इस डील के विरोध में झारखंड युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता 16 मार्च को दिल्ली पहुंचकर संसद घेराव में शामिल होंगे. इसके बाद राज्य के सांसदों के आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस की मांग है कि इंडो-यूएस ट्रेड डील को तत्काल रद्द किया जाए, यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो देशहित में जेल भरो आंदोलन भी चलाया जाएगा.
संवाददाता सम्मेलन में बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल तिवारी, अनुशासन समिति के अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, उपाध्यक्ष शिल्पी वर्मा, दीपक साव, विवेक धान तथा महासचिव गौरव गोलू सहित अन्य नेता उपस्थित थे.
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