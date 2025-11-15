ETV Bharat / state

युवा कांग्रेस ने बिहार चुनाव पर खड़े किए सवाल, अभिमन्यु पूनिया बोले-प्रदेश में 'वोट चोरी' को लेकर करेंगे नुक्कड़ सभाएं

अंता उपचुनाव में इसलिए जीती कांग्रेस: अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस की एकजुटता की वजह से जीत मिली है. यहां सभी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा. किसी एक व्यक्ति के दम पर जीत नहीं मिल सकती है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) चल रहा है. हम गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं करेंगे. हमने वोट चोरी को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान भी चलाया हुआ है. इसे लेकर लोगों को जागरूक भी करेंगे.

जयपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. अब इसे लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया और प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में 80 लाख वोट काटने के बावजूद भी एक पार्टी की जीत का औसत 90 फीसदी रहता है. शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूनिया ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ती है और 80 फीसदी से ज्यादा सीटें जीत जाती है. यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है.

'भाजपा को ही टिकट, भाजपा की ही सरकार': पूनिया ने कहा जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी. तब भी जीत का औसत 97 और 98 प्रतिशत कभी नहीं रहा. बिहार में 23 फीसदी वोट आरजेडी को मिला है और 8 फीसदी वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है, लेकिन भाजपा और नीतीश की जदयू को इतनी सीटें आना समझ परे है. यह कहीं न कहीं चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत के संकेत भी देता है. इसलिए हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि आगे किसी भी राज्य में चुनाव हों, तो केवल भाजपा को ही टिकट दें और भाजपा ही अपनी सरकार बना ले.

'90 फीसदी जीत समझ से परे': वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा ने कहा कि बिहार में जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हम चुनाव आयोग से भी पूछना चाहते हैं कि जिस राज्य में लाखों की तादाद में युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं. जिस प्रदेश में न शिक्षा है न रोजगार है और कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है, उसके बावजूद भी वहां पर मौजूदा सरकार के पक्ष में 90 फीसदी परिणाम आता है. यह कहीं कहीं चुनाव आयोग और एनडीए के गठजोड़ पर भी सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर भी लाखों की तादाद में वोट जोड़े गए, वोट काटे गए. राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ उन्हें बताया. वोट अक्सर 18 से 19 साल के युवाओं के जोड़े जाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि 65 और 70 साल के व्यक्तियों के नाम लाखों की संख्या में जोड़े गए.

'राजस्थान में भी पकड़े वोट चोरी के मामले में': उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी SIR चल रहा है. प्रदेश कांग्रेस ने यहां 52000 बूथ पर बीएलए नियुक्त कर दिए हैं. युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बीएलए के साथ भौतिक सत्यापन में पूरी जिम्मेदारी निभाएगा और कहां वोट जोड़े जा रहे हैं, कहां वोट काटे जा रहे हैं, इसकी धरातल पर जांच करेगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी हमने कुछ जगह पर वोट चोरी के मामले पकड़े हैं. उन्होंने कहा कि उदयपुर में एक घर में 90 वोट मिले हैं. जल्द ही हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसे सबके सामने रखेंगे. इस मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीन्द्र मुंड और यशवीर सूरा मौजूद रहे.