Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

युवा कांग्रेस ने बिहार चुनाव पर खड़े किए सवाल, अभिमन्यु पूनिया बोले-प्रदेश में 'वोट चोरी' को लेकर करेंगे नुक्कड़ सभाएं

अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि बिहार चुनाव में 80 लाख वोट काटने के बावजूद एक पार्टी की जीत का औसत 90 फीसदी रहना आश्चर्यजनक है.

Youth Congress leaders at a press conference
प्रेस वार्ता में युवा कांग्रेस नेता (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 3:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. अब इसे लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया और प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में 80 लाख वोट काटने के बावजूद भी एक पार्टी की जीत का औसत 90 फीसदी रहता है. शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूनिया ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ती है और 80 फीसदी से ज्यादा सीटें जीत जाती है. यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है.

अंता उपचुनाव में इसलिए जीती कांग्रेस: अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस की एकजुटता की वजह से जीत मिली है. यहां सभी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा. किसी एक व्यक्ति के दम पर जीत नहीं मिल सकती है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) चल रहा है. हम गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं करेंगे. हमने वोट चोरी को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान भी चलाया हुआ है. इसे लेकर लोगों को जागरूक भी करेंगे.

अभिमन्यु पूनिया ने बीजेपी पर लगाए आरोप (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अंता उपचुनाव: बीजेपी की हार पर बेढम का आरोप, 'कांग्रेस ने धनबल से परिणाम बदले', खराड़ी बोले,'निर्दलीय ने वोट काटे'

'भाजपा को ही टिकट, भाजपा की ही सरकार': पूनिया ने कहा जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी. तब भी जीत का औसत 97 और 98 प्रतिशत कभी नहीं रहा. बिहार में 23 फीसदी वोट आरजेडी को मिला है और 8 फीसदी वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है, लेकिन भाजपा और नीतीश की जदयू को इतनी सीटें आना समझ परे है. यह कहीं न कहीं चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत के संकेत भी देता है. इसलिए हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि आगे किसी भी राज्य में चुनाव हों, तो केवल भाजपा को ही टिकट दें और भाजपा ही अपनी सरकार बना ले.

पढ़ें: अंता उपचुनाव का नतीजा, कांग्रेस ने बताया सरकार की हार, कहा- इस टेस्ट में सरकार पूरी तरह हुई फेल

'90 फीसदी जीत समझ से परे': वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा ने कहा कि बिहार में जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हम चुनाव आयोग से भी पूछना चाहते हैं कि जिस राज्य में लाखों की तादाद में युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं. जिस प्रदेश में न शिक्षा है न रोजगार है और कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है, उसके बावजूद भी वहां पर मौजूदा सरकार के पक्ष में 90 फीसदी परिणाम आता है. यह कहीं कहीं चुनाव आयोग और एनडीए के गठजोड़ पर भी सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर भी लाखों की तादाद में वोट जोड़े गए, वोट काटे गए. राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ उन्हें बताया. वोट अक्सर 18 से 19 साल के युवाओं के जोड़े जाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि 65 और 70 साल के व्यक्तियों के नाम लाखों की संख्या में जोड़े गए.

पढ़ें: Anta Byelection Result : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- जनता का जनादेश स्वीकार, समीक्षा करेंगे

'राजस्थान में भी पकड़े वोट चोरी के मामले में': उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी SIR चल रहा है. प्रदेश कांग्रेस ने यहां 52000 बूथ पर बीएलए नियुक्त कर दिए हैं. युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बीएलए के साथ भौतिक सत्यापन में पूरी जिम्मेदारी निभाएगा और कहां वोट जोड़े जा रहे हैं, कहां वोट काटे जा रहे हैं, इसकी धरातल पर जांच करेगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी हमने कुछ जगह पर वोट चोरी के मामले पकड़े हैं. उन्होंने कहा कि उदयपुर में एक घर में 90 वोट मिले हैं. जल्द ही हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसे सबके सामने रखेंगे. इस मौके पर युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीन्द्र मुंड और यशवीर सूरा मौजूद रहे.

TAGGED:

CONGRESS TARGETS BJP OVER ELECTION
SIR IN RAJASTHAN
ABHIMANYU POONIA ON BIHAR ELECTION
ABHIMANYU POONIA ON ANTA ELECTION
BIHAR ELECTION RESULT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

अंता उप चुनाव: भाजपा के दिग्गज भी नहीं जिता पाए सीट, एक्सपर्ट ने गिनाए हार के ये कारण

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.