करनाल में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन, वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत सड़कों पर उतरे पार्टी नेता और कार्यकर्ता

'ये वोट चोरी की सरकार है': कार्यक्रम में पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय चिब ने हरियाणा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि "मौजूदा सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है. चुनाव आयोग से लेकर कमिश्नर तक को सरकारी एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हैं." उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा अघात बताते हुए कहा कि "कांग्रेस इसकी हर कीमत पर रक्षा करेगी."

करनालः वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान तहत के तहत यूथ कांग्रेस की ओर से करनाल में शनिवार को राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया गया. फव्वारा पार्क, सेक्टर-12 के पास जुटे सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.

आचार संहिता लागू होने के बाद सुविधाएं बांटने का सवाल: उदय चिब ने कहा कि "आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह की सरकारी घोषणा या आर्थिक लाभ देना प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद बिहार की महिलाओं की जेब में दस-दस हजार रुपये डाल दिए गए. ये सीधा-सीधा नियमों का उल्लंघन है और जनता के टैक्स का पैसा चुनावी फायदे के लिए खर्च किया गया है." उन्होंने कहा कि "यूथ कांग्रेस इस 'वोट खरीद अभियान' का खुलकर विरोध करेगी."

खिलाड़ियों की अनदेखी पर सरकार का हमला: हरियाणा की बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर दुख जताते हुए उदय चिब ने कहा कि "जिन खिलाड़ियों ने राज्य का नाम रोशन किया, सरकार ने उन्हीं की अनदेखी की. उनकी मांगें उठाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई." उन्होंने कहा कि "यह सरकार वादे करती है लेकिन निभाती नहीं है. चाहे खिलाड़ी हों या आम जनता."

अधूरे चुनावी वादों की याद दिलाई: उन्होंने जनता को याद दिलाते हुए कहा कि "500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ. बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा भी सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित रह गई." चिब ने कहा कि "सरकार जानती है कि वादे पूरे करने की जरूरत ही नहीं, जब भरोसा वोट चोरी पर हो."

यूथ कांग्रेस की चेतावनी-संघर्ष जारी रहेगा: प्रदर्शन में शामिल युवा कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि "लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हर कोशिश के खिलाफ लड़ाई सड़कों से संसद तक जारी रहेगी. बड़ी संख्या में जुटे युवाओं ने यह संदेश दिया कि वे किसी भी तरह की चुनावी गड़बड़ी या दमन के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं."