मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ युवा कांग्रेस का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में पुलिस से हुई नोकझोंक

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ युवा कांग्रेस का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में पुलिस से हुई नोकझोंक
रांची में सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सामने युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 4:45 PM IST
रांची: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग कर रहे युवा कांग्रेस के द्वारा मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से साजिश के तहत बड़ी संख्या में लोगों का नाम काटे जाने का विरोध किया. इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पर लगे बोर्ड और दीवार पर वॉल स्प्रे से वोट चोर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो लिखकर विरोध प्रकट किया गया. बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे
रांची महानगर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के गेट को जबरन खोलकर अंदर जाने की कोशिश की. हालांकि पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई थी. इस वजह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर नहीं जा सके. इस दौरान पुलिस से तीखी नोंकझोंक हुई और जवानों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो का नारा लगाते पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका.
प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री हुए शामिल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका देखी जा रही है और एसआईआर के जरिए लोगों के नाम काटे जा रहे हैं. ऐसे में युवा कांग्रेस के द्वारा ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जो जायज है.
उन्होंने कहा कि यह जन आंदोलन बन गया है. दिल्ली में सभी विपक्षी दलों के सांसेदों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है. सुबोधकांत सहाय ने कहा कि आज रांची में यूथ कांग्रेस के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष में आंदोलन किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.
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