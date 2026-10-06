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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ युवा कांग्रेस का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में पुलिस से हुई नोकझोंक

रांची में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन ( ईटीवी भारत )

रांची: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग कर रहे युवा कांग्रेस के द्वारा मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से साजिश के तहत बड़ी संख्या में लोगों का नाम काटे जाने का विरोध किया. इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पर लगे बोर्ड और दीवार पर वॉल स्प्रे से वोट चोर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो लिखकर विरोध प्रकट किया गया. बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे