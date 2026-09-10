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अमेठी में यूथ कांग्रेस का हल्लाबोल, गृह मंत्री का पुतला फूंकने जा रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, 3 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठाकर वज्र वाहन में बैठाया और हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले गई.

अमेठी में यूथ कांग्रेस का हल्लाबोल.
अमेठी में यूथ कांग्रेस का हल्लाबोल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 8:18 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 8:46 PM IST

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अमेठी : यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला फूंकने की कोशिश की. पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया तो नोकझोंक और हाथापाई हो गई. स्थिति को देखते हुए तीन थानों की पुलिस फोर्स को बुला लिया गया.

कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित शुद्धिकरण के मुद्दे पर सड़क पर उतरे. कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से तहसील की ओर बढ़े, तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने से रोकने पर पुलिस से कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई. स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई.

पुलिस से हुई झड़प. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही गौरीगंज और मुंशीगंज थाने की पुलिस तैनात थी, जबकि विवाद बढ़ने पर जामो थाने की फोर्स को भी बुला लिया गया. काफी देर तक गौरीगंज-जामो मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठाकर वज्र वाहन में बैठाया और हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले गई.

यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे ने कहा, पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है. 2027 में सबके चेहरे याद रखे जाएंगे. आज जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के भाषण के बाद भाजपा और आरएसएस के दलित मानसिकता विरोधी वाले लोग शुद्धिकरण किए हैं. उसके खिलाफ हमारा आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है.

उन्होंने कहा, जब हमारे जननायक राहुल गांधी ने यह बात उठाई तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया. जबकि जो लोग शुद्धिकरण किए थे उन पर मुकदमा दर्ज होना था. दीपक शिवहरे ने कहा कि जो लोग शुद्धिकरण किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको तत्काल जेल भेजा जाए. एससी एसटी एक्ट व अन्य धाराएं लगाई जाएं.

उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है. आज जब दलित मानसिकता का सच उजागर होने लगा तब वर्दी के बिना गुंडे आए और एक-एक कार्यकर्ता से बदसलूकी की गई. 2027 में सबके चेहरे याद रखे जाएंगे.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया, किसी के साथ कोई बर्बरता या बदसलूकी नहीं हुई है. उन्होंने सारे आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पुतला फूंकने जा रहे थे. पुलिस ने उन्हें पुतला फूंकने से रोकने का प्रयास किया.

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Last Updated : September 10, 2026 at 8:46 PM IST

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