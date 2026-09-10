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अमेठी में यूथ कांग्रेस का हल्लाबोल, गृह मंत्री का पुतला फूंकने जा रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, 3 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी

अमेठी में यूथ कांग्रेस का हल्लाबोल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी : यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला फूंकने की कोशिश की. पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया तो नोकझोंक और हाथापाई हो गई. स्थिति को देखते हुए तीन थानों की पुलिस फोर्स को बुला लिया गया. कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित शुद्धिकरण के मुद्दे पर सड़क पर उतरे. कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से तहसील की ओर बढ़े, तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने से रोकने पर पुलिस से कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई. स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई. पुलिस से हुई झड़प. (Video Credit; ETV Bharat) प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही गौरीगंज और मुंशीगंज थाने की पुलिस तैनात थी, जबकि विवाद बढ़ने पर जामो थाने की फोर्स को भी बुला लिया गया. काफी देर तक गौरीगंज-जामो मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उठाकर वज्र वाहन में बैठाया और हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले गई.