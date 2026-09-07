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उदयपुर: यूथ कांग्रेस प्रवक्ता दिव्यानी कटारा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर दर्ज कराई FIR, धमकी देने का आरोप

दिव्यानी कटारा ने आरोप लगाया कि विवेक कटारा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जातिगत गालियां और भद्दी टिप्पणियां की गई गई.

Threat to Congress Leader
यूथ कांग्रेस प्रवक्ता दिव्यानी कटारा (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 3:37 PM IST

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उदयपुर: यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. दिव्यानी कटारा ने अपनी ही पार्टी से जुड़े लोगों पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए गोवर्धन विलास थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है. रिपोर्ट में उन्होंने पूर्व मंत्री दिवगंत खेमराज कटारा के बेटे विवेक कटारा के समर्थकों पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

मामले की जांच डिप्टी एसपी गिर्वा छगन राजपुरोहित को सौंपी गई है. उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. डॉ. कटारा की ओर से दर्ज रिपोर्ट में किशन डांगी, भरत रामानुज और अविनाश खराड़ी के नाम दर्ज किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक घटना 4 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे की है. डॉ. दिव्यानी ने पुलिस को बताया कि किशन डांगी ने उनके टीम मेंबर को फोन किया था. इस दौरान वह खुद भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर जुड़ी हुई थीं. आरोप है कि बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कपड़े फाड़ने और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई.

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रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो सामने आया था. डॉ. दिव्यानी ने अपनी शिकायत में इस पूरे घटनाक्रम को अपनी जान-माल के लिए गंभीर खतरा बताया है.इसके बाद विवेक कटारा से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जातिगत गालियां और भद्दी टिप्पणियां किए जाने का भी आरोप लगाया गया. मामले की जांच डिप्टी एसपी गिर्वा छगन राजपुरोहित को सौंपी गई है.

विवेक कटारा का पक्ष: एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रदेश कांग्रेस तक के पदाधिकारियों में भी हलचल मच गई है. पूरे मामले पर विवेक कटारा ने अपना पक्ष भी रखा. उन्होंने कहा कि उनका मकसद यह कहना था कि चुनाव में कहीं भी जाना हो तो वे अपनी पार्टी के लोगों के साथ जाएं. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्या चल रहा है. इसी सिलसिले में उन्होंने फोन किया था और उनका कहना था कि यह बातचीत पार्टी के हित में ही की गई थी.

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