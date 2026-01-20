ETV Bharat / state

मनरेगा को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, ​विधायक ने ज्ञापन फाड़ एसडीएम के मुंह पर फेंका, ये है मामला

जोधपुर: मनरेगा का नाम और रोजगार देने की व्यवस्था में बदलाव के कानून में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है. इसको लेकर मंगलवार को संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया. इस दौरान जब जिला प्रशासन को ज्ञापन देने की बारी आई, तो कलेक्टर की गैर मौजूदगी में एडीएम को ज्ञापन देना था. इसके लिए विधायक ने एडीएम को बाहर बुलाने की बात कही, लेकिन काफी मशक्कत के बाद एडीएम नहीं आए, तो उपखंड अधिकारी को भेजा गया. इससे विधायक भड़क गए और उन्होंने एसडीएम के मुंह पर ज्ञापन फाड़ कर फेंक दिया. विधायक ने कहा कि हमारे कार्यकताओं ने शांतिपूर्वक पद मार्च कर प्रदर्शन किया था, लेकिन अधिकारियों को जनता से कोई मतलब नहीं है.

'अधिकारी सीएम बनकर घूम रहे': विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार पहले भी किसानों के लिए काले कानून लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने वापस लेना पड़ा था. अब मनरेगा का कानून बदल गया है, इससे रोजगार नहीं मिलेगा. प्रदेश में मनरेगा बंद हो गया है. विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है. अधिकारी हावी हैं. जिले में एडीएम और कलेक्टर मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं. 6 घंटे तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे, लेकिन इनको फुर्सत नहीं मिली.