मनरेगा को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक ने ज्ञापन फाड़ एसडीएम के मुंह पर फेंका, ये है मामला
विधायक अभिमन्यु पूनिया ने आरोप लगाया कि जिले में एडीएम और कलेक्टर मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं.
Published : January 20, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 4:33 PM IST
जोधपुर: मनरेगा का नाम और रोजगार देने की व्यवस्था में बदलाव के कानून में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है. इसको लेकर मंगलवार को संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया. इस दौरान जब जिला प्रशासन को ज्ञापन देने की बारी आई, तो कलेक्टर की गैर मौजूदगी में एडीएम को ज्ञापन देना था. इसके लिए विधायक ने एडीएम को बाहर बुलाने की बात कही, लेकिन काफी मशक्कत के बाद एडीएम नहीं आए, तो उपखंड अधिकारी को भेजा गया. इससे विधायक भड़क गए और उन्होंने एसडीएम के मुंह पर ज्ञापन फाड़ कर फेंक दिया. विधायक ने कहा कि हमारे कार्यकताओं ने शांतिपूर्वक पद मार्च कर प्रदर्शन किया था, लेकिन अधिकारियों को जनता से कोई मतलब नहीं है.
'अधिकारी सीएम बनकर घूम रहे': विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार पहले भी किसानों के लिए काले कानून लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने वापस लेना पड़ा था. अब मनरेगा का कानून बदल गया है, इससे रोजगार नहीं मिलेगा. प्रदेश में मनरेगा बंद हो गया है. विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है. अधिकारी हावी हैं. जिले में एडीएम और कलेक्टर मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं. 6 घंटे तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे, लेकिन इनको फुर्सत नहीं मिली.
भड़के विधायक ने फाड़ा ज्ञापन: प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया था. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गेट के बाहर ही विरोध प्रदर्शन नारेबाजी करते रहे. सामान्य ज्ञापन देने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट में गया, लेकिन विधायक ने मांग रखी कि कलेक्टर या एडीएम को बुलाया जाए. बाद में एसडीएम पंकज जैन आए, तो उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को गेट पर आने को कहा. विधायक पूनिया अंदर आए और यह कहते हुए ज्ञापन फाड़कर एसडीएम जैन के मुंह पर फेंक दिया कि आप लोगों को ज्ञापन लेने की फुर्सत नहीं है. इस दौरान भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ सहित अन्य कांग्रेस के नेता मौजूद रहे.