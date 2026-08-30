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RSS मुख्यालय के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, मनुस्मृति की प्रतियां जलाने पर अध्यक्ष उदय भानु को पुलिस ने किया डिटेन

IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब ने झंडेवालान स्थित आरएसएस मुख्यालय के बाहर मनुस्मृति को जला कर भाजपा-आरएसएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

मनुस्मृति की प्रतियां जलाने पर अध्यक्ष उदय भानु चिब को पुलिस ने किया डिटेन
मनुस्मृति की प्रतियां जलाने पर अध्यक्ष उदय भानु चिब को पुलिस ने किया डिटेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2026 at 3:39 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने रविवार को झंडेवालान स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय के बाहर मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर भाजपा और आरएसएस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने "मनुस्मृति नहीं, संविधान चाहिए" के नारे लगाते हुए संघ से इस मानसिकता के लिए देश से माफी मांगने की मांग की.

वहीं, प्रदर्शन के चलते इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने जैसे ही प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति की प्रतियों को आग के हवाले किया. दिल्ली पुलिस ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को डिटेन कर पहाड़गंज थाने ले गई.

प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा की मूल विचारधारा मनुस्मृति से प्रेरित है, जो पूरी तरह से दलित विरोधी और समाज को बांटने वाली है. चिब ने कहा, "आज देश में दो विचारधाराओं की सीधी लड़ाई चल रही है, एक तरफ बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का संविधान है, तो दूसरी तरफ भाजपा-आरएसएस की मनुस्मृति वाली सोच है."

मल्लिकार्जुन खरगे के मंच के 'शुद्धीकरण' पर फूटा गुस्सा

बता दें कि विवाद की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हालिया घटना पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद मंच का तथाकथित 'हवन और शुद्धीकरण' करना बेहद शर्मनाक है. यह कृत्य सिर्फ एक वरिष्ठ राजनेता का अपमान नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों और हमारे संविधान की आत्मा पर सीधा प्रहार है. इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता."

चिब ने आगे कहा, "इस जातिवादी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे क्योंकि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, न कि मनुस्मृति के हिसाब से.''

बता दें कि प्रदर्शन में उदय भानु चिब ने हाथ में संविधान की कॉपी के साथ संघ मुख्यालय के बाहर मनुस्मृति जला कर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरि कृष्णा, समेत अन्य युवा कांग्रेस के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे.

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