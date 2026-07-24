धनबाद में NEET पेपर लीक के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
धनबाद में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया.
Published : July 24, 2026 at 9:00 PM IST
धनबाद: नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच धनबाद में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया. प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की.
केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी
धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर यूथ कांग्रेस के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने 'शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो', 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो' और 'नीट अभ्यर्थियों को न्याय दो' जैसे नारे लगाए गए.
प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सरकार की जिम्मेदारी: कांग्रेस
यूथ कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि नीट पेपर लीक की घटना ने देशभर के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है. उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए.
पेपर लीक की वजह से दांव पर लगा 'छात्रों का भविष्य'
यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदित्य आनंद ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है और सरकार इस पूरे मामले में जवाब देने से बच रही है. उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
लोकतांत्रिक तरीके से उठाती रहेगी युवाओं से जुड़े मुद्दे
जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने के संबंध में पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हर आंदोलन का अपना तरीका होता है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से लगातार उठाती रहेगी और उनके अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रखेगी.
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